EN IMAGES - Revivez la folle soirée des supporters du HBC Nantes à la H Arena

Le HBC Nantes s'est qualifié pour le Final Four de la Ligue des champions de handball, malgré sa défaite en quarts de finale retour à Veszprém en Hongrie jeudi (32-30). Un match suivi à la H Arena de Nantes par plus de 600 supporters.

Ils ont tremblé jusqu'au 29e but des Nantais, synonyme de quasi-qualification pour le Final Four de la Ligue des champions. Jeudi 20 mai, après sept mois de disette, les supporters du HBC Nantes ont enfin retrouvé les tribunes de la H Arena, pour soutenir, à distance, leur équipe préférée. Récit en images de cette soirée.

Les supporters nantais ont vécu une fin de première mi-temps très tendue. © Radio France - Simon Cardona

627 supporters dans une enceinte pouvant en accueillir 5.800

"Le fait de se retrouver dans la salle avec des supporters, pour un quart de finale de Ligue des champions, c'est énorme !" Les tribunes avaient manqué à Valérie, venue en famille.

Le déconfinement est arrivé pour Valérie, qui remet enfin un pied, avec sa famille, à la H Arena. © Radio France - Simon Cardona

À la mi-temps, certains ont déjà la voix qui déraille. Corentin "n'est plus habitué". Depuis octobre, il n'avait plus supporté son équipe de cette manière, et il ne voulait absolument pas regarder le match dans son salon.

Pour rien au monde Corentin et ses deux amis n'auraient manqué l'occasion de se casser de nouveau la voix pour le HBC Nantes. © Radio France - Simon Cardona

Les supporters vont vivre un nouveau Finale Four après celui de 2018

Comme au temps des grands soirs, Super H motive les 627 supporters réunis en tribune. Une soirée assez spéciale pour la mascotte, avec les restrictions sanitaires. Les Nantais doivent laisser quelques places entre eux en tribune. Et soutenir les handballeurs du H tout en gardant leur masque. "C'est assez particulier, mais on est beaucoup plus proche des gens, on va leur parler, on prend des photos. On est plus intime avec eux."

Super H était très en forme pour célébrer le retour de son club au sein du Final Four. © Radio France - Simon Cardona

Après quelques frayeurs, la H Arena exulte quand les Nantais marquent en Hongrie leur 29e but. Ils n'ont plus qu'à perdre grand maximum par quatre buts d'écart et ils retrouvent le Final Four.

Après avoir passé la majeure partie du match assis, tous les supporters se lèvent pour assister aux dernières minutes du match. © Radio France - Simon Cardona

Le H est finalement qualifié pour le Final Four et le "peuple violet" à Nantes y est peut-être pour quelque chose. "À Veszprém, ils étaient éteints, assure Stéphane, qui est sûr d'avoir fait plus de bruits que les 5.000 supporters hongrois. On y était ! Avec le vent qui soufflait vers la Hongrie, je pense qu'ils nous ont entendus", glisse le père de famille avec un grand sourire.

À Cologne, les supporters nantais risquent de trembler de nouveau, avant de voir, peut-être, le HBC Nantes soulever pour la première fois de son histoire le trophée de la Ligue des champions. Il faudra pour cela affronter le Paris SG, les Danois d'Alborg, voire le FC Barcelone, grand favori de la compétition.