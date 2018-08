En stage aux Saisies depuis lundi, les joueurs du Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball tentent d'effacer les séquelles de la saison dernière. Des conditions idéales pour échapper à la canicule et faire mieux connaissance avec les recrues et le nouvel entraîneur Erick Mathé.

Les joueurs du Chambéry Savoie Handball ont de la chance. Ils ont trouvé un peu de "fraicheur" en altitude, à 1.600 mètres, pour leur traditionnelle semaine de stage aux Saisies. Depuis 11 ans, c'est dans la station du Beaufortain que commence la préparation, et la saison 2018/2019 n'échappe pas à la règle.

Oubliées les galères de la saison dernière

Au programme depuis lundi, du physique, un peu de handball, et recherche de cohésion grâce à des activités ludiques comme la randonnée ou le biathlon. L'ambiance surtout a changé, beaucoup moins pesante que la saison dernière. Les problèmes avec l'ancien entraîneur croate Ivica Obrvan, la 9e place en championnat, la non-qualification en coupe d'Europe ne sont plus que mauvais souvenirs, et l'arrivée du nouveau coach Erick Mathé est vécue comme une libération par les joueurs.

Repartir à zéro, sur de bonnes base. Romain Briffe

"Tout le monde sait que la saison dernière a été difficile" explique, sur fond de carte postale, l'arrière Romain Briffe, "cette année on a tous envie de repartir sur de bonnes bases, et l'arrivée d'Erick fait l'unanimité. Ça nous donne beaucoup de motivation et les quelques recrues vont nous apporter beaucoup. On apprend à se connaître grâce à ce stage pendant lequel on partage autre chose que du handball".

Quatre joueurs rejoignent l'effectif savoyard cette saison, les jeunes prometteurs ailiers français Benjamin Richert et Arthur Anquetil, l'arrière espagnol Alejandro Costoya et le défenseur lituanien Gerdas Babarskas.

La préparation se poursuivra à Chambéry la semaine prochaine avec les premiers matchs amicaux face à Grenoble et Limoges avant un nouveau stage à Porto.