EN VIDÉO - La joie des supporters et des handballeurs de l'Union Sud Mayenne après leur montée en Nationale 2

L'Union Sud Mayenne se hisse en Nationale 2, un an seulement après sa montée en Nationale 3. C'est historique : aucune équipe mayennaise masculine n'avait atteint la N2. Les handballeurs mayennais l'ont emporté ce samedi 13 mai à domicile face à l'Atlantique Rezé Handball, 39 à 23 dans une salle du Pressoiras, pleine à craquer.

Abnégation et persévérance

Le président du club, Emmanuel Lepage, est extrêmement fier de ses joueurs et de tout le staff. "Fier et heureux parce que parce que c'est l'aboutissement d'un travail de huit ans. Ils ont su rester mobilisés tout le temps. Il faut aussi rendre hommage à tous les bénévoles, à tous les encadrants parce que, au quotidien, il faut être capable de toujours penser à l'après. On a franchit encore une étape, on est en N2. Je ne sais pas jusqu'où on ira, peut-être qu'on ira jusqu'à la N1. C'est une idée. En tout cas, l'abnégation, la persévérance, ça permet de faire ces choses-là."

