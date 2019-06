Encore des titres et des distinctions pour Ludovic Fabregas

Ludovic Fabregas a encore connu une saison riche en émotions et en titres ! A 22 ans, pour sa première saison au Barça, il a été désigné meilleur pivot du championnat et a décroché six trophées !

Banyuls-sur-Mer, France

Ludovic Fabregas poursuit son irrésistible ascension. Le Banyulenc d'origine participait à sa première saison sous les couleurs du Barça après avoir quitté son club formateur de Montpellier. Comme un symbole pour illustrer sa réussite, il a été désigné meilleur pivot du championnat d'Espagne (la Liga) et fait donc partie de l'équipe type : "C'est une satisfaction, ça prouve que j'ai bien travaillé. C'est aussi le résultat d'un collectif, on s'est donné les moyens de faire une belle saison.

Certes le championnat espagnol est dit bien plus faible mais les matchs, il faut les jouer et les gagner. On a rencontré des difficultés pendant l'année. D'avoir une certaine distinction personnelle ça fait toujours plaisir et ça pousse à travailler un peu plus pour l'année prochaine et les suivantes".

Avec l'équipe de France, Ludovic Fabregas s'est imposé, il a décroché une nouvelle médaille (le bronze aux championnats du monde), même si sa fin de saison a été marquée par une blessure qui l'a empêché de disputer les dernières rencontres avec les Bleus. Avec le Barça, le handballeur catalan en a profité pour enrichir son palmarès déjà impressionnant pour ses 22 ans.

"C'est beaucoup de titres en peu de temps"

La saison des Blaugranas a été marquée par une grosse déception : la cruelle et improbable élimination en demi-finale de la Ligue des Champions. Dans toutes les autres compétitions, le Barça a tenu son rang, de quoi ravir Ludovic Fabregas.

"Je suis très satisfait, mon intégration s'est bien passée avec tout le monde au club. Le fait de comprendre la langue le catalan, d'avoir certaines origines et une appartenance a beaucoup joué dans mon intégration. Après, J'ai surtout su gagner ma place sur le terrain et c'est ça le plus important parce qu'on me demande d’être performant. Le fait de jouer avec des joueurs français que je connais bien et des joueurs à forte expérience m'a beaucoup motivé.

Je suis satisfait de notre saison malgré cette élimination en demi de Ligue des Champions. Sur le reste de l'année on a été assez performants et dominateurs que ce soit en championnat ou dans les coupes. On a quand même gagné six titres ! C'est beaucoup de titres en peu de temps et il faut savoir le savourer. Mais, c'est clair, on a une forte déception en Ligue des champions, c'est décevant d'avoir été dominateurs pendant un an et de ne pas pouvoir concrétiser au final."

Place aux vacances pour Ludovic Fabregas mais comme d'habitude elles seront courtes ! Le Banyulenc ne coupe pas avec ses racines et pour la deuxième année il organise un stage à Perpignan du 7 au 13 juillet. Sa réussite incite déjà pas mal de jeunes dans le département à s'initier au handball.

Six trophées pour le Barça en 2018-2019

La super coupe d'Espagne, La coupe de Catalogne, la Liga, la copa del Rey, la copa Asobal, le super globe (coupe du monde des clubs)

Un palmarès déjà impressionnant