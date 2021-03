Nouvelle annulation pour le Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball. Pas de match à Aix-en-Provence !

Mercredi dernier, privé de Chambéry-PSG. Même punition pour le choc contre Aix-en-Provence, quelques jours plus tard. Le match aller au Phare, ce dimanche, a été annulé deux heures avant la rencontre à cause d'un cas de Covid dans l'effectif provençal. Pour le match retour qui devait avoir lieu à Aix-en-Provence ce mercredi, re-belote ! La commission d'organisation des compétitions annule la rencontre. Il ne peut que "constater que les joueurs et entraîneurs professionnels du club d’Aix ont été placés en arrêt de travail jusqu’au 2 avril 2021".

Avec ces couacs à répétition, c'est aujourd'hui toute la saison qui est compromise pour le directeur sportif de Chambéry Bertrand Gille : "Plus il y aura de report, plus on va mettre en péril notre organisation sportive. Quand va-t'on trouver des dates pour les jouer ? On va se retrouver avec une saison qui n'ira pas à son terme".