"Encore une petite année stp" : un supporter de Basket Landes demande à Céline Dumerc de continuer

Céline Dumerc va-t-elle rester une année de plus à Basket Landes ? Si la principale intéressée n'a toujours rien officialisé, les supporters, eux, le souhaitent ardemment. La meneuse de 40 ans avait déjà repoussé sa retraite l'an dernier, prolongeant pour une saison supplémentaire.

Pierre Robin, supporter de Basket Landes qui gère la page Facebook "Basket Landes à Mont 2", a donc décidé de passer "aux choses sérieuses". Il publie un message pour demander à Céline Dumerc de rester une année de plus. "Peut-être que ça ne servira à rien, peut-être que la décision est déjà prise, mais bon... On aura eu le mérite de le faire !", écrit-il ainsi. "Madame Céline Dumerc, on fait quoi la saison prochaine ?"

"Depuis qu'elle est là, elle a fait grandir le club"

"Cette année, elle a le corps qui a tenu, encore plus que l'an dernier", décrit le Montois au micro de France Bleu Gascogne. "Elle a encore été décisive. On n'a plus de mots pour Céline, on n'a plus de superlatifs. Pour nous, mais aussi pour l'image du club – parce que depuis qu'elle est là, elle a fait grandir le club – on aimerait qu'elle reste encore un an de plus", ajoute-t-il, plein d'espoir.

"Des commentaires, beaucoup de commentaires... Tous ceux qui passent ici doivent en laisser un et partager ce post sur leur mur... On explose le record ! Moi je dis : "Encore une petite année STP !" A VOUS !", conclut Pierre Robin. Et si cela ne suffit pas à la convaincre, cela permettra aux supporters de rendre hommage à la meneuse, et de lui montrer à nouveau leur attachement, ajoute-t-il.