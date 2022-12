Endetté, le Bourg-de-Péage Drôme Handball va disparaître

On savait le club de handball de Bourg-de-Péage en grande précarité financière, mais le repreneur, apparu comme un sauveur la saison dernière, n'a rien pu faire devant l'ampleur des dettes : il va déposer le bilan la semaine prochaine, annonce-t-il ce lundi 5 décembre. En championnat, le club fait forfait pour le reste de la saison. L'association, elle aussi endettée, doit décider si elle dépose également le bilan.

ⓘ Publicité

Au total, les dettes s'élèvent à quasiment un million d'euros pour la SAS (le club professionnel) et plus de 400 000 € pour l'association, selon Jean Pamart, le président de Bourg-de-Péage Drôme Handball. Il affirme avoir découvert l'ampleur des dettes la semaine dernière, lors du bilan comptable. Le passif est beaucoup plus élevé que ce qui lui avait été présenté lors de la reprise, au printemps : 527 000 €.

Jean Pamart, assureur qui a fait fortune dans le Gard, était arrivé en repreneur-sauveur au mois de mars 2022, alors que le club était en grande difficulté financière et avait été sanctionné sportivement pour ne pas avoir présenté son bilan comptable. Les Abeilles s'étaient maintenues de justesse en première division mais le club avait dû vendre plusieurs joueuses clés cet été afin de commencer à apurer la dette. Cette saison, Bourg-de-Péage totalisait 7 défaites en 7 matchs. Le président affirme qu'un travail a été entamé pour aider les joueuses à trouver un club et aider les jeunes espoirs à trouver un autre centre de formation.