Entre allaiter son enfant et participer aux JO de Tokyo, Kim Gaucher est priée de choisir

L'ex joueuse de l'USO Mondeville a accouché d'une petite Sophie en mars dernier. Cette première naissance ne l'empêche pas d'être retenue à 37 ans pour participer à ses troisièmes Olympiades après Londres et Rio sous les couleurs du Canada.

Seulement le comité d'organisation olympique ne lui permet pas de faire venir son mari et sa fille dans la ville où sera hébergée la délégation canadienne. Si elle veut allaiter et rester auprès de son bébé, elle devra dire non au J.O.

Kim Gaucher a travaillé et s'est donnée les moyens toute au long de la saison pour allier maternité et olympiade.

A quelques semaines du terme, vous pouviez toujours voir la future maman s'entraîner et ajuster ses shoots, le ventre bien arrondi, en marge des séances d'entraînement de son club Mondeville.

Elle ne comprend pas aujourd'hui ce choix qui lui est imposé. La basketteuse a pris les réseaux sociaux à témoin via Instagram, sa fille dans les bras.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Aujourd'hui, je suis forcée de choisir entre être une maman qui allaite ou une athlète olympique. Je ne peux pas avoir les deux. Tokyo a dit pas d'amis, pas de familles, pas d'exceptions."

A 37 ans, la basketteuse canadienne espère obtenir cette dérogation et ne pas être privée de cette dernière olympiade pour pouvoir allaiter sa fille.