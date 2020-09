Entre deux dépistages, les handballeurs de la Team Chambé préparent leur saison

Le Chambéry Savoie Mont Blanc Handball se soumet à un protocole sanitaire très strict : dépistage chaque semaine pour tous les membres du staff et masque obligatoire en dehors des entraînements.

Une situation qui peut être perçue comme déstabilisante en pleine préparation pour la saison de Starligue qui démarre le 26 septembre. La Team Chambé affrontera Toulouse au Phare. En attendant, il faut faire avec les règles anti-Covid.

"On arrive et on repart masqué alors qu'on s’entraîne pendant 1 heure 30, en étant les uns sur les autres. Il y a un peu d'incohérence dans ce domaine là. Mais c'est comme ça." Eric Mathé, entraîneur du Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball.