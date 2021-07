Entre le Limoges CSP et Marcus Ginyard, c'est (officiellement) fini

Le torchon brulait déjà depuis plusieurs jours entre le Limoges CSP et son arrière américain Marcus Ginyard. C'est désormais officiel : selon son agent et le club, les deux parties se sont séparées dans la nuit de lundi à mardi. Marcus Ginyard n'est donc plus un joueur du CSP.