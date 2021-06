ENTRETIEN - Cesson Hand : "On a sauvé le club économiquement" se félicite le président Stéphane Clémenceau

Cesson-Rennes Métropole joue sa saison de Starligue à Créteil dimanche. L'équation est complexe : en cas de victoire, le CRMHB serait assurée de son maintien. En cas de nul ou de défaite, les Irréductibles devront attendre les deux derniers matchs d'Ivry, qui devra prendre moins de trois points sur quatre pour permettre aux Cessonnais de rester dans l'élite du handball français. On se projette sur cette rencontre et l'on revient sur cette difficile saison sur le plan économique avec le président du club Stéphane Clémenceau.

France Bleu Armorique : Vous affrontez Créteil ce dimanche, le 14e de Starligue, Cesson est 13e, il faudra tout donner pour se maintenir ?

Stéphane Clémenceau : Oui effectivement, parce que cette fin de championnat est une équation à multiples inconnues, et tout est encore possible : en ramenant un résultat positif de Créteil on s'assure le maintien et il n'y a plus la moindre question. Maintenant un match nul ou une défaite ne serait absolument pas rédhibitoire puisque le premier relégable Ivry (15e) doit prendre trois points sur quatre possibles pour nous passer devant puisque notre goal-average particulier sur eux est positif. Malgré tout, on y va évidemment pour gagner et finir cette saison interminable quoi qu'il en soit.

FBA : C'est stressant de se dire qu'on ne sera pas fixé tout de suite en cas de défaite et qu'il faudra attendre les autres matchs ?

Stéphane Clémenceau : Oui, et la complexité c'est qu'avec tous les reports qu'il y a eu dans cette saison - qui était encore une fois d'une inéquité sportive totale - Ivry va jouer deux matchs après nous, puisqu'ils vont jouer mercredi prochain et le samedi qui suit. Si ça se passait mal pour nous ce dimanche, et qu'Ivry avait la bonne idée de ne rien ramener de Toulouse, ce serait déjà bon pour nous. Mais je vous avoue que je préfère être fixé dès demain !

FBA : Il y a des matchs en retard, une saison chamboulée en raison du coronavirus... Il y a eu également des conséquences sur le plan financier : concrètement le maintien en Starligue c'est essentiel pour que le projet du club soit viable financièrement ?

Stéphane Clémenceau : Oui, absolument puisque aujourd'hui notre modèle, avec une salle de 4500 places et son loyer de 400 000€ annuels, ça ne marche qu'en première division. On l'a constaté lorsqu'on était en Proligue où ça a été d'une complexité totale. Notre modèle fonctionne en première division, c'est fondamental d'y rester. Surtout à l'issue d'une saison terrible, également pour nos partenaires puisqu'ils n'ont pas pu assister à beaucoup de matchs. Il nous faut absolument être en première division pour repartir sur une dynamique avec on l'espère une sortie de crise sanitaire dès septembre prochain.

FBA : C'était si compliqué cette année sur le plan financier que vous avez lancé une campagne de crowdfunding pour "sauver le CRMHB". Objectif atteint en cette fin de saison ?

Stéphane Clémenceau : Oui, parce que lorsqu'on a lancé cette campagne, on était sur un possible atterrissage au 30 juin de notre exercice comptable autour de -500 000 euros. On va boucler finalement, en toute transparence, autour de -70 ou -80 000 euros, ce que l'on absorbera avec les fonds propres que nous avons. On aura déjà sauvé économiquement le club, c'était super important, mais on a quand même été extrêmement impactés puisqu'on est un club qui fonctionne sur la chose privée, sur la billetterie grand public, sur les partenaires, les hospitalités de jour de match... Et évidemment on a été touchés de plein fouet, contrairement à d'autres clubs qui eux s'en sont même plutôt sortis très positivement avec le cumul des aides de l'Etat notamment.

FBA : Il y a quand même eu un rayon de soleil en cette fin de saison : le retour des fans à la Glaz Arena. Alors pas plus de 800 personnes par match, c'est la jauge, mais c'était quand même important de revoir le public dans la salle ?

Stéphane Clémenceau : Oui, c'est fondamental parce que cette année encore une fois, ça n'avait aucun sens de jouer tous ces matchs à huis-clos puisqu'on est, je l'ai souvent répété, une entreprise de spectacle. Un spectacle sans spectateurs ça n'a aucun sens ! On sent que les joueurs ont repris un petit supplément d'âme avec le retour du public, parce que pour eux aussi c'est mieux pour se surpasser, même avec seulement 800 personnes. Et si vous étiez au match contre le PSG cette semaine, ça faisait beaucoup, beaucoup de bruit !