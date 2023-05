Entretien avec Patrice Canayer : "Dans un Final Four, il n'y a plus de favori"

Le Montpellier Handball, seul club français à être double champion d'Europe (2003, 2018) va tenter la passe de trois à Flensburg en Allemagne, le weekend du 27/28 mai. Le MHB dispute le Final Four (finale à quatre) avec les deux clubs Allemands Füchse Berlin qu'il rencontre (samedi en demi finale à 15H30), l'autre demi-finale se joue dans la foulée entre Göppingen et les Espagnols de Granollers.

Entretien avec Patrice Canayer

En 40 ans, Montpellier a gagné tous les titres sauf celui-là ? (d'ailleurs aucun club français ne l'a encore gagné)

Patrice Canayer :Oui, mais nous on a quelques excuses, on n'a pas beaucoup joué cette compétition (trois ou quatre fois seulement ), puisqu'on a le plus souvent disputé la ligue des Champions, y a beaucoup de gens qui ont oublié qu'on a déja joué un final four de cette compétition, en 2014 on est allé en finale qu'on a perdu d'un but ( 28-29) face à Szeged. Pour moi c'est plutôt ce souvenir.

"On en a déjà disputé une, la deuxième, il faut la gagner"

On a un beau ratio de finales gagnées, mais pour le moment on n'est pas en finale, on est en demi finales, concentrons nous cette demi finale, match après match sachant que derrière les portes peuvent s'ouvrir sur la finale. Mais on va dans cette compétition avec l'envie de gagner et l'ambition de la gagner.

Justement parlons de cette demi finale face à Berlin, une équipe que vous connaissez bien.

Patrice Canayer : c'est une équipe avec laquelle nous avons un partenariat, c'est un club qui fait beaucoup de formations et qui nous ressemble un peu, qui était en tête de la Bundesliga (championnat allemand) et qui a décroché de deux points. On est assez proche, on a une culture de jeu assez proche, c'est une équipe d'un très bon niveau.... Mais quand on va disputer un Final Four,( c'est ce que j'ai dit aux joueurs), faut pas penser qu'on va jouer une équipe de quartiers, c'est le plus haut niveau européen, ce qui est 'important et qui fera la différence , c'est la forme physique, psychologique et morale du moment parce que dans un Final Four tout est possible pour toutes les équipes présentes.

Très peu de joueurs ont disputé un Final Four mais il y a beaucoup d'internationaux qui ont joue des 1/4 , des demi ou même des finales, est ce que cette expérience de match couperet sert ?

Patrice Canayer : l'expérience internationale, ce n'est pas ça qui est important, c'est l'expérience en club, tu peux avoir joué 100 matchs avec ton équipe nationale, **si tu ne sais pas ce que c'est que la coupe d'Europe...**c'est une compétition très particulière et le Final four encore plus, tu joues deux matchs en 24 heures. On a le capitaine Valentin Porte et Diego Simonet ( forfait sur blessure) qui étaient à Cologne en 2018 pour le deuxième titre européen de Montpellier et Stas Skube, le meneur de jeu slovène qui l'a remporté en 2019 avec le Vardar Skopje, en terme d'expérience on n'est pas démuni pour aborder cette compétition.

Est-ce qu'il y a des points communs avec les équipes de 2003 et de 2018 ?

Patrice Canayer : il y a quelques jours, on a fêté les 20 ans de la première coupe d'Europe de 2003, et tout le monde s'extasiait sur cette formidable équipe, oui effectivement, mais je vous garantis, ce n'était pas ecrit, ces joueurs là n'étaient pas connus, Karabatic, Guigou, Omeyer, Dinart, ils n'existaient pas sur la scène internationale, c'était leur première réussite sur le plan international. Quand on le regarde avec le recul, on se dit quelle équipe, non c'est ce qu'ils sont devenus après, à cette époque là, les joueurs expérimentés qu'on avait, c'était Bojinovic, Golic et Stefanovic..

Alors on peut plus comparer avec l'équipe de 2018

Patrice Canayer : oui mais peu importe... en fait on s'en fout de la jeunesse, de la vieillesse, ce qui important c'est d'être performant le jour J. Si on savait ce qui fait une équipe qui gagne la coupe d'Europe, tout le monde aurait la recette, Il n'y a pas de recette magique. Ce qui compte c'est d'être dans les meilleures dispositions sur ce week-end-là, où tout se passe très très vite, tout est ramassé dans un temps court avec beaucoup d'émotions, il faut arriver à maîtriser tout ça et il faut aussi savoir lâcher prise. C'est une compétition qu'il faut jouer, faut pas la regarder ! Faut vraiment jouer cette compétition sans se poser trop de questions.

À la différence de la ligue des champions, ce final four se joue alors que le championnat n'est pas fini et qu'il y a la finale de la coupe de France.

Patrice Canayer : oui moi j'essaie de ne pas trop m'user avec ce que je ne maitrise pas, il y a le match d'avant , et les matchs d'après, vraiment je travaille avec cette équipe au jour le jour, ce qui ne veut pas dire que je n'anticipe pas certaine choses, mais dans la relation que j'ai avec eux dans la manière dont je travaille avec eux, on travaille toujours comme si c'était le dernier match, c'est toujours un peu la philosophie qu'on a ici.

Cette année Montpellier a joué sur trois tableaux : le titre en championnat, la coupe d'Europe, la coupe de France, le risque, le pire serait de ne rien gagner ?

Patrice Canayer : on avait comme objectif cette année de retrouver la saison prochaine la Ligue des Champions et de se battre sur toutes les compétitions. Aujourd'hui on l'a fait on en a été capable, on est allé très loin dans toutes les compétitions mais maintenant il faut passer le cap, c'est l'enjeu pour ce groupe, c'est de faire basculer, une bonne saison en une saison excellente voir exceptionnelle.

"Est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on est capable de passer cette marche qui fait la différence entre les champions et les seconds ?" Patrice Canayer

Rendez-vous samedi à 15h30 pour la demi finale Montpellier-Berlin.

France Bleu Hérault en direct de Flensburg dès samedi matin, émission spéciale entre 11h et 12h, avant match et match en direct.

Le MHB de son côté met les petits plats dans les grands, avec , ouverture du MHB café dès midi et le match en direct sur grand écran dans le FDI Stadium.