Chambéry, France

Une saison pour oublier le cauchemar de l'an dernier : mauvaise entente avec le coach croate depuis évincé, neuvième place au classement final, non qualification pour l'Europe...

Chambéry tourne la page avec quatre recrues et un nouvel entraîneur Erick Mathé, ancien adjoint de Patrice Canayer le sorcier de Montpellier.

Super préparation

Chambéry bénéficie d'une super préparation estivale ( six victoires en sept matchs, deux tournois remportés avec notamment une victoire probante sur Aix-en-Provence ) et une cohésion semble-t'il retrouvée non seulement sur le parquet, mais aussi en dehors lors de barbecues ou de sorties en groupe .

"C'est mieux pour la confiance de gagner les matchs amicaux, même si on fait bien la différence avec la compétition" tempère Erick Mathé.

Le coach sait ce que la Team a gagné. "On essayé de mettre en place notre projet de jeu. Une grosse défense et se projeter très vite vers le but adverse. Mais, surtout, ce qui m'a plu, c'est l'état d'esprit. Du combat, de l'envie et de la bonne humeur". Quand on lui fait remarquer que ce dernier ingrédient - la bonne humeur -manquait lors de la triste saison dernière, Erick Mathé ne souhaite pas s'appesantir. "Je ne parle pas du passé." Tout comme il nous jure n'avoir jamais évoqué le calamiteux début de saison 2017/2018 - six défaites en six matchs - avec ses joueurs.

Chambéry en pleine préparation physique cet été © Radio France - Anne Chovet

Romain Briffe blessé

L'équipe arrive à Toulouse au complet, à l'exception de Romain Briffe, un des joueurs importants, marqueur, blessé au triceps lors du dernier match contre Yvry, avec au moins dix jours d'arrêt.

Le Chambéry Savoie Handball pourra compter sur ses quatre recrues estivales dont on attend beaucoup. L'arrière gauche international espagnol Alex Costoya, le lituanien Gerdas Babarskas ( "Baba") et les deux jeunes ailiers prometteurs Benjamin Richert et Arthur Anquetil - le neveu de Grégory, qui a beaucoup marqué lors de la préparation.

La Starligue est le meilleur championnat du monde - Erick Mathé

Objectif : Europe

L'objectif de la saison a été clairement fixé : retrouver la compétition européenne, se qualifier pour l'Europe, puisque, après la déconvenue de l'an dernier, Chambéry en est privée (ce qui ne lui est arrivé que trois fois en vingt ans ! ) .

Erick Mathé avance avec prudence. Il sait d'où le club revient. Il se méfie d'ailleurs de Toulouse, l'adversaire du soir qui certes "n'est pas une montagne" mais "qui grandit chaque année".

Modeste et réaliste : "Où sont les petites équipes ? Derrière Montpellier, Paris et Nantes, on a dix équipes qui peuvent jouer en Europe. La Starligue est le meilleur championnat du monde. On ne va pas manquer de défis ! "

A noter que les trois premiers matchs se jouent à l'extérieur (deux en championnat et un en coupe de la ligue) , tout comme les derniers entraînements se sont réalisés en dehors de la Salle du Phare. Car comme chaque année pour la reprise, le Chambéry Savoie Handball ne peut pas disposer de sa salle moderne, le Phare, réquisitionné pour la Foire expo de Chambéry !

► Toulouse - Chambéry : 20 h 30