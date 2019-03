Handball féminin : la désillusion de l'ESBF face à Brest

Besançon, France

C'était un match capital pour coller au podium. L'ESBF recevait Brest ce mercredi soir au Palais des Sports de Besançon. Les Bisontines se sont inclinées 29 à 31.

La faute à une première mi-temps mal maîtrisée et une excellent gardienne côté Brest. Cléopatre Darleux, qui gardait la cages des Brestoises a sorti deux jet de sept mètres en deuxième mi-temps et a écœuré l'ESBF par sa sérénité.

Brest, rapide et efficace

La vitesse des joueuses de Brest, et leur réalisme devant le but ont posé de vrais problèmes aux Bisontines qui ont couru après le score en première mi-temps. 16 à 13 en faveur de Brest au moment de retourner dans les vestiaires. Score logique, Brest a tout simplement été beaucoup plus réaliste, concluant quasiment toutes ses phases offensives par un but.

Une deuxième période mieux maîtrisée côté bisontin

En deuxième période, les Bisontines rentrent mieux dans le match, et finissent par repasser devant Brest. Besançon mène 21 à 20 à la onzième minute de la deuxième mi-temps, et encaisse moins de buts.

Dans les buts bisontins, Zeljana Stojak, transparente en première période réussi quelques très belles parades qui permettent à son équipe de reprendre le dessus quelques minutes.

Mais en fin de deuxième mi-temps les Bisontines ont manqué de réalisme devant les buts, et finissent par s'incliner 29-31 à la fin du temps réglementaire. L'ESBF laisse ainsi s'échapper sa chance de se rapprocher du podium avant les play-off.

