ESBF : la cohésion d'équipe peut-être la clé d'une belle saison

À dix jours de la reprise du championnat de France de handball féminin, les joueuses de l'ESBF terminent leur préparation par un stage à Bietigheim avec un deuxième match contre l'équipe locale ce samedi après-midi. Depuis jeudi, les handballeuses sont en Allemagne pour affiner leur jeu et souder les liens entre elles en partageant des moments extra-sportifs. Ce genre de déplacement est important pour intégrer les 9 nouvelles recrues, dont les trois qui proviennent du centre de formation.

"Nous passons plus de temps avec l'équipe qu'avec notre famille donc ces voyages sont très important. Puis nous sommes toutes plus ouvertes dans ces moments-là", affirme Sabrina Zazaï, ailière droite. "Chaque saison, c'est une nouvelle histoire qui s'écrit."

L'ambiance déjà au beau fixe

Outre la qualité de l'effectif renforcé cette année par notamment Tshimanga, Wajoka ou de l'international Suédoise, Frida Rossel. L'équipe peut s'appuyer aussi sur la bonne entente entre les nouvelles et les anciennes. "Elles nous ont vraiment bien intégrées. Dès le début", avoue, Suzanne Wajoka, ailière gauche en provenance de Fleury.

Cette ambiance sérieuse tout en décontraction se ressent par exemple pendant les séances de musculation. Les filles n'hésitent pas à se taquiner et à rire ensemble. Surtout que l'ambiance de la salle Allemande est assez particulière. "On rigole beaucoup avec Zazaï. On ne s'attendait pas à ce qu'ils mettent une playlist de chanson française", lâche dans un sourire Suzanne Wajoka.

Les joueuses issues du centre de formation qui participe à ce stage sont également bien intégrées. "On acquiert beaucoup d'expérience et de plaisir", déclare Clémentine Chardaire, pivot.

Il faut donc maintenant croiser les doigts pour que cette complicité se ressente sur le terrain. Si c'est le cas, l'équipe peut être portée par une belle énergie pour réaliser une belle saison en terminant dans les 5 premières places synonyme de qualification en coupe d'Europe.

En attendant, la reprise la Ligue Butagaz Énergie le 30 août face à Celles-sur-Belle ou Mérignac, les joueuses de l'ESBF ont un dernier match amical mercredi 23 août contre les voisines Dijonnaises.