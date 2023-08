ESBF : les handballeuses peaufinent leur préparation en stage à Bietigheim

Les handballeuses bisontines poursuivent leur préparation de pré-saison. Après quelques jours en Roumanie pour participer à un tournoi, où elles se sont inclinées à deux reprises. Les joueuses de Sébastien Mizoule ont pris la route ce jeudi pour se rendre à Bietigheim. Pendant 3 jours, elles vont peaufiner leur jeu en affrontant l'équipe locale à deux reprises. Les deux formations se connaissent déjà puisqu'elles se sont affrontées lors de la saison 2021-2022, en quart de finale de l'European League.

Ce jeudi, pour le premier match, elles se sont inclinées, 41-24. Un score qui aurait pu être moins sévère si les coéquipières d'Alizée Frécon étaient rentrées plus rapidement dans la partie.

Une première rencontre assez difficile.

Ces deux matchs sont intéressants pour les Bisontines puisque l'équipe Allemande joue la coupe d'Europe cette saison, compétition que ne disputera pas l'ESBF. L'écart de niveau s'est assez vite ressentit, à la mi-temps les Allemandes menaient déjà 21-10. "On a manqué de niaque et c'est bien ce qui me dérange ! On sait que les joueuses de Bietigheim sont un niveau au-dessus, mais si on veut exister un minimum dans ce genre de rencontre faut montrer autre chose", déclare Sébastien Mizoule, le coach, assez agacé.

Phase offensive de l'ESBF contre Bietigheim. © Radio France - Dylan Jaffrelot

La seconde période a été un peu plus aboutie. L'ESBF s'est montrée plus agressive et plus concernée. Elles ont marqué quatre buts de plus et elles en ont encaissé un de moins (20-14). "Nous devons être plus rigoureuses individuellement et plus investit. Quitte à faire des grosses fautes dès le début du match pour imprimer un rythme !" Lâche, Clarisse Mairot, meilleur buteuse de la rencontre pour l'ESBF avec six buts.

De jeunes ou nouvelles joueuses ont montré un beau visage comme l'ailière gauche Kiara Tshimanga et l'ailière droite Ema Cordier, autrices de trois et deux buts.

Les joueuses de l'ESBF à l'échauffement. © Radio France - Dylan Jaffrelot

Les joueuses de l'ESBF ont à cœur de prendre leur revanche ce samedi lors de la deuxième confrontation. En attendant, ce vendredi laissera la place à la gym et aux analyses vidéos.