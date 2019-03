Deux de chute pour l'ESBF en LFH

Toulon, France

Rien ne va plus pour l'ESBF! Après leur défaite frustrante contre Brest à domicile, les Bisontines ont enregistré une deuxième défaite cette semaine à Toulon samedi soir sur le score de 31 à 28. Il l fallait pourtant gagner pour coller au podium avant les plays-offs.

Beaucoup d'occasions ratées en fin de match" - Raphaëlle Tervel, coach de l'ESBF

"La fin de match a été compliquée, avec beaucoup d'occasions ratées à 6 mètres, regrette Raphaelle Tervel, l'une des deux coaches de l'ESBF. On s'attendait à un match accroché face à Toulon qui joue sa vie avant les play-offs, et on n'a pas réussi à faire face à une équipe survoltée. Mais je ne suis pas inquiète, on est toujours en course."

Pas de changement au classement de la Ligue féminine de handball pour l'ESBF, qui est toujours quatrième. Mais à trois matches des play-offs, la troisième place s'éloigne. Et Nantes 5ème, revient à un petit point seulement.