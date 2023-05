"Espérons que Mike Scott continue l'aventure" pour le président du Sluc Nancy Basket

Quels effectifs pour le Sluc Nancy Basket la saison prochaine ? A peine digéré après la victoire contre Fos-sur-Mer mardi, le maintien des Cougars dans l'élite du basket français entraîne déjà son lot de questions logistiques pour les Cougars. Le président, Aurélien Fortier, a dessiné les premières perspectives sur France Bleu Lorraine.

Le coach Sylvain Lautié rempile au Sluc Nancy Basket. Aurélien Fortier l'a confirmé ce mercredi sur notre antenne. "Il est sous contrat avec nous l'année prochaine, il honorera son contrat avec nous comme il était prévu. Dans les moments plus durs dans la saison quand un certain nombre de personnes souhaitaient son départ, j'ai toujours dit que l'engagement du club vis-à-vis du coach ne serait jamais remis en cause quels que soient les résultats sportifs."

Nouvelle saison pour Sylvain Lautié

Qu'en est-il des joueurs ? Trop tôt pour les annonces, mais les négociations ont déjà démarré, confirme le président du Sluc Nancy Basket. Notamment sur la prolongation du contrat du chouchou des supporters nancéiens, Mike Scott : "ça fait partie des discussions, si Mike restait cela ne serait pas aux mêmes conditions. Espérons qu'il continue l'aventure avec nous, si il la continue ce sera pour l'engouement du public vis-à-vis de lui, parce qu'à chaque fois qu'il est sur le terrain c'est une fête permanente".

En attendant la saison n'est pas tout à fait terminée pour le Sluc Nancy Basket, qui doit encore disputer un dernier match contre Gravelines mardi 16 mai.