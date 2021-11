"On est malade !" l'amer constat de Valentin Porte après la défaite à Chambery

Les jours , plutôt les matchs se suivent et se ressemblent, avec un MHB aux deux visages, conquérant en Ligue des champions, perdu et perdant en championnat.

Les handballeurs montpelliérains enregistrent leur 5ème défaite en championnat, ce dimanche après midi à Chambery. Devant d'un but à la mi temps, ils ont craqué à 20 minutes de la fin du match, s'empalant littéralement sur l'ancien gardien montpelliérain Nikola Portner, les joueurs d' Erick Mathé sont passés devant ,avec 5 buts d'un autre ancien de Montpellier Jean Loup Faustin. Chambery s'impose 27-23. Les montpelliérains n'ont marqué que 10 buts en seconde période.

Quel est le problème ?

A l'issue du match, le capitaine montpelliérain Valentin Porte est apparu très marqué et inquiet.

On n'est pas nous même, on est malade, il y a un mal profond en championnat, on va essayer de le régler, mais j'ai peur que ce soit trop tard...."Valentin Porte au micro de la LNH TV

Ce nouvel échec met le MHB en mauvaise posture, 8ème, avec 9 points sur les 20 possible, déjà engrangés par le PSG handball, à 6 longueurs de Nantes et d'Aix en Provence et à trois de Nîmes, à une semaine du derby face à l' Usam Nimes au FDI stadium, samedi.