Les handballeurs montpellierains s'imposent largement 33- 23 face à l Usam à Nîmes et confortent leur 4 ième place au classement

Et de trois : le MHB remporte le derby contre Nîmes pour la troisième fois cette saison

Et cette année le derby de hand c'est pour Montpellier !

Le Montpellier handball s impose avec 10 buts d écart a Nîmes, 23-33 pour la 21ième journée de Liqui Moly Starligue.

Passés devant au score rapidement, les handballeurs montpelliérains menaient 17- 11 à la pause. Malgré un petit sursaut nîmois, grâce aux parades du futur montpellierain Remi Desbonnet, les montpellierains appliqués et en réussite aux tirs ont creusé l'écart, grosse performance des demi centre Diego Simonet et Kyllian Villeminot 8 et 6 buts.

Côté gardois, on retiendra les 6 buts dont 5 penaltys de Michael Guigou, dont c'était le dernier derby.

Montpellier avec 27 points conforte sa 4 ième place.

La semaine prochaine le MHB dispute son 8 ièmes de finale aller de Ligue des Champions à Porto.