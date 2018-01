Limoges, France

Round 2. Une semaine après sa victoire logique, 92 à 78, sur son parquet, Villeurbanne se présente sur le parquet de Beaublanc pour défier un Limoges CSP, qui a retrouvé le chemin de la victoire, face à Gravelines-Dunkerque, samedi soir.

Limoges aura fort à faire face à une équipe redoutable. "Tout le monde sait que sur le papier, l'Asvel c'est la meilleure équipe dans ce championnat. Elle est peut-être même taillée pour gagner l'Eurocoupe", estime Kyle Milling, l'entraîneur limougeaud, sans pour autant perdre espoir d'avance. "J'espère qu'on va être capable de jouer avec eux les yeux dans les yeux !", assène-t-il.

Se servir de la victoire face à Gravelines-Dunkerque

L'équipe limougeaude sait que la tâche s'annonce difficile. Un match où il faudra mettre de l'intensité d'entrée de jeu. Et c'est là que la rencontre face à Gravelines-Dunkerque a pu éveiller les consciences. "Je pense que les joueurs ont tous vu la différence entre la première et la deuxième mi-temps. Si tu ne joues pas avec cette intensité pendant 40 minutes, n'importe quel match ça va être difficile", ajoute-t-il.

Un avis partagé par l'intérieur du CSP, Jean-Frédéric Morency : "il faut qu'on soit plus régulier dans les efforts qu'on fournit. C'est la seule manière pour qu'on puisse se donner une chance de gagner le match". Car en face, l'Asvel, c'est du costaud. "C'est une équipe très forte, avec de gros noms, donc si on les laisse jouer à leur rythme, ça va être compliqué", explique-t-il.

L'état d'esprit qu'on a su avoir sur la fin d'année 2017 - Jean-Frédéric Morency

Faire un match plein. "Ou en tout cas, ne pas avoir de trous d'air cinq minutes d'affilée comme on a pu en avoir. Il faut essayer d'être constant, de retrouver l'état d'esprit qu'on a mis contre Gravelines, et qu'on a su avoir sur la fin d'année 2017", conclut l'intérieur. Et ce n'est pas son coéquipier William Howard qui le contredira. "Sur les premiers matches qu'on a joués depuis le début de l'année, ce qu'il nous a manqué, c'est vraiment ça. C'est d'être régulier dans l'effort pendant 40 minutes", avoue l'ailier du CSP.

Tout n'est donc pas fini pour le Limoges CSP. Victoire impérative pour ne pas sortir de ce TOP 16 d'Eurocoupe. Coup d'envoi de la rencontre à 20 heures 30.