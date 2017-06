Euro 2017 : les Françaises gagnent leur premier match à l'arraché face à la Slovénie

Les basketteuses françaises ont bien commencé l'Euro de basket vendredi à Prague. Elles ont battu l'équipe slovène 70 à 68. Mais c'est victoire sur le fil.

L'Euro de basket féminin commence bien pour l'équipe de France. Les françaises se sont imposées 70 à 68 face à la Slovénie vendredi soir à Prague. Une victoire à l'arraché puisque les Bleues ne sont passées devant que dans la toute dernière minute. Et coup de chance pour elles, les Slovènes ont raté un tir à trois points à la sirène.

"Ça a été très, très compliqué et on s'en sort très bien. On a fait les trois-quart du match avec la boule au ventre", a reconnu la meneuse Céline Dumerc, qui dispute sa dernière compétition internationale à 34 ans et après 256 sélections en équipe de France.

[HIGHLIGHTS 🎞] Les meilleurs moments du succès tricolore 🇫🇷 contre la Slovénie hier soir (70-68) 👌 pic.twitter.com/tutGu5mbeb — Equipe France Basket (@FRABasketball) June 17, 2017

C'est la première fois que la Slovénie participe au Championnat d'Europe de Basket féminin. De son côté, la France vise un cinquième podium consécutif. Malgré tout, ce sont les basketteuses françaises qui étaient les plus tendues ce vendredi soir.

L'équipe de France dispute samedi son deuxième match de la compétition contre la Serbie. Une revanche de la finale de l'Euro 2015, et aussi du match perdu pour la troisième place des Jeux Olympiques à Rio.