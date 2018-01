"On jouera gros dès la première journée", a résumé le sélectionneur des Bleus Didier Dinart. Les Français démarrent en effet la compétition en affrontant les Norvégiens, vice-champions du monde en titre, avant de retrouver deux adversaires plus modestes sur le papier, l'Autriche dimanche (18h15) puis la Biélorussie mardi (18h15) pour conclure le tour préliminaire.

Une défaite au Centre sportif Zatika de Porec (nord de la Croatie) handicaperait la France pour la suite de la compétition puisque pendant le tour principal à Zagreb, les équipes conservent les points acquis au tour préliminaire.

La France parmi les favoris

Depuis un an et la finale du Championnat du monde remportée à Paris par les "Experts" (33-26), Français et Norvégiens ne se quittent plus.

Avant de se retrouver pour le coup d'envoi du Championnat d'Europe vendredi, les deux équipes se sont déjà affrontées il y a une semaine à Rouen lors d'un match de préparation, gagné tranquillement par les Français (32-27). Et les Bleues ont été sacrées championnes du monde en décembre dernier face à... la Norvège.

Luka Karabatic blessé

Cinquième lors du dernier Euro en 2016 au Qatar, la France devra se passer pour ce match d'un élément essentiel en la personne de Luka Karabatic, blessé à une cheville lors de l'avant-dernier match de préparation des Bleus.

En face, la Norvège se présentera avec une équipe en progression, demi-finaliste de l'Euro il y a deux ans puis finaliste du Mondial l'an dernier. Portés par la star du moment Sander Sagosen, 22 ans, qui a rejoint le PSG cette saison, et l'expérimenté Bjarte Myrhol, 35 ans, les Norvégiens font partie, au même titre que la France, des prétendants au dernier carré.

Les 18 Bleus à la loupe

GARDIENS DE BUT

Vincent Gérard (Montpellier, 31 ans, 61 sélections): l'ancien portier de Dunkerque dispute sa première compétition en tant que gardien N.1 des Bleus mais cela ne devrait pas trop l'intimider puisqu'il avait déjà réussi à éclipser le monument Thierry Omeyer pendant le Mondial-2017.

Cyril Dumoulin (Nantes, 33 ans, 65 sélections): celui qui n'a plus vécu de grande compétition avec l'équipe de France depuis trois ans profite de la retraite d'Omeyer pour effectuer son retour dans le groupe.

ARRIERES GAUCHE

Timothey N'Guessan (Barcelone/ESP, 25 ans, 55 sélections): rayonnant sur le dernier match de préparation des Bleus, il sera le seul vrai arrière gauche dans le groupe après le forfait d'Olivier Nyokas.

ARRIERES DROIT

Nedim Remili (PSG, 22 ans, 33 sélections): la puissance de son bras gauche peut faire très mal aux défenses adverses. Le Parisien à la voix de stentor, l'une des révélations du Mondial-2017, est devenu un élément indispensable des Bleus.

Adrien Dipanda (Saint-Raphaël, 29 ans, 42 sélections): habitué aux rudes tâches défensives, ce proche des frères Karabatic est aussi précieux dans l'équipe pour son efficacité dans le jeu de transition

Dika Mem (Barcelone/ESP, 20 ans, 16 sélections) : le benjamin du groupe incarne la relève de l'équipe de France. Appelé en cours de compétition lors du Mondial-2017 pour pallier la blessure de Luka Karabatic, il n'avait disputé que des bouts de matches et devrait prendre plus d'ampleur en Croati

DEMI-CENTRES

Nikola Karabatic (PSG, 33 ans, 289 sélections): LA grande star des Bleus et son stratège avec des qualités exceptionnelles autant en défense qu'en attaque. Elu deux fois meilleur joueur du monde, le joueur d'origine croate a été suspendu quatre matches en club dans l'affaire des paris, mais a échappé à une suspension en équipe de France.

Kentin Mahé (Flensburg/GER, 27 ans, 81 sélections): sa capacité de création et sa polyvalence font de lui le "couteau-suisse" de l'équipe. Dans un groupe rajeuni, il devra assumer des responsabilités plus importantes que par le passé

Nicolas Claire (Nantes, 30 ans, 19 sélections): Absent du dernier mondial alors qu'il avait participé à la préparation, le Réunionnais participe à sa première grande compétition avec les Bleus. Sa complicité avec son coéquipier en club Nicolas Tournat est particulièrement peut s'avérer précieus

AILIERS GAUCHE

Michaël Guigou (Montpellier, 35 ans, 250 sélections): l'aîné du groupe, grand complice d'Abalo et membre immuable du noyau dur de la sélection, entame sa sixième campagne européenne. Sa blessure au bras gauche pendant la préparation est oubliée.

Raphaël Caucheteux (Saint-Raphaël, 32 ans, 3 sélections): appelé de dernière minute après la blessure de William Accambray, cette figure du championnat de France découvre enfin la sélection et dispute sa première compétition en Bleu à 32 ans

AILIERS DROIT

Luc Abalo (PSG, 33 ans, 232 sélections): l'un des plus anciens du groupe, il est capable des gestes les plus imprévisibles et spectaculaires pour faire la différence. Un artiste sur les parquets et en dehors. Ses roucoulettes et ses envolées au-dessus de la zone font souvent le bonheur du public.

Valentin Porte (Montpellier, 27 ans, 88 sélections): joueur polyvalent qui peut aussi évoluer au poste d'arrière droit, il est devenu depuis plusieurs compétitions l'un des cadres de l'équipe. "Avoir un joueur comme Valentin nous sort une épine du pied", dit de lui le sélectionneur Didier Dinart.



PIVOTS

Cédric Soraindho (Barcelone/ESP, 33 ans, 191 sélections): l'un des quatre rescapés du Mondial-2009 remporté en Croatie (avec Abalo, Nikola Karabatic et Guigou), "Tchouf" reste un élément incontournable de l'équipe au point que Didier Dinart l'a nommé capitaine pour la compétition.

icolas Tournat (Nantes, 23 ans, 8 sélections): ce tout nouveau papa d'un petit garçon enchaîne de belles prestations avec son club. L'Euro est sa première compétition avec les Bleus mais il peut déjà devenir une pièce-maîtresse du jeu de l'équipe de France.

Benjamin Afgour (Montpellier, 26 ans, 8 sélections): arrivé dans le groupe en cours de préparation à la suite de la blessure de Luka Karabatic, il dispute aussi sa première grande compétition avec l'équipe de France.

