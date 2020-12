Euro 2020 de handball : la Sarthoise Manon Houette "croit fortement en la victoire" des Françaises

La handballeuse sarthoise Manon Houette ne sera pas sur le terrain face à la Norvège, ce dimanche 20 décembre, à 18h, pour la finale de l'Euro 2020, à cause de sa blessure au genou. Elle suivra la rencontre en plateau sur TF1. Pour la Sarthoise, les Françaises ont toutes leurs chances.

Manon Houette ne participe pas à l'Euro 2020 de handball à cause d'une blessure au genou.

L'équipe de France féminine de handball affronte la Norvège en finale de l'Euro 2020, ce dimanche. Coup d'envoi à 18h sans Manon Houette, comme depuis le début de la compétition. La Sarthoise est hors jeu depuis sa blessure au genou, en janvier. Manon Houette est à fond derrière ses anciennes coéquipières. Elle le montrera sur le plateau de TF1 lors de la diffusion du match.

Les Bleues se sont qualifiées en écrasant la Croatie (30-19) vendredi. Depuis le début de l'Euro, l'équipe de France n'a perdu aucune rencontre et n'a concédé qu'un match nul.

On a les forces !

"C'est sûr qu'on a les forces, on est en train de monter en puissance depuis le début de la compétition et je crois fortement en la victoire", explique la handballeuse sarthoise. Selon elle, l'effectif est bien géré : "Il y a énormément de turn-over dans l'équipe, on est quasiment trois à chaque poste." Le temps de jeu correctement partagé entre les joueuses permet à chacune d'arriver fraîche pour cette finale qui s'annonce rue contre la Norvège.

Un duel au sommet

Les Norvégiennes jouent ensemble depuis des années. "Ce sont des filles qui font des compétitions internationales depuis plus de dix ans ensemble", précise Manon Houette. L'équipe norvégienne est très solide, selon elle.

Une grande intelligence de jeu

Mais la handballeuse originaire du Mans croit dur comme fer à la victoire des Françaises : "On a un effectif de fou, beaucoup de joueuses, beaucoup de qualité et une grande intelligence de jeu."