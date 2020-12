Euro 2020 de handball : les Françaises qualifiées pour la finale en battant la Croatie (30-19)

Les handballeuses françaises sont en finale de l'Euro 2020 au Danemark ! Efficaces en attaque et solides en défense, les joueuses d'Olivier Krumbholz ont largement dominé les Croates ce vendredi soir (30-19), après avoir battu la Suède en quarts. La Croatie, invitée surprise du dernier carré, participait à sa première demi-finale dans une telle compétition.

Les Françaises affronteront le Danemark ou la Norvège pour défendre leur titre dimanche à 18h, pour leur deuxième finale continentale consécutive après le sacre à domicile à Paris-Bercy il y a deux ans contre la Russie.

A la mi-temps, les Françaises menaient déjà de dix points face aux Croates (15-5). Depuis les JO-2016, elles sont toujours montées sur un podium international sauf lors du Mondial-2019 : argent aux JO-2016, or au Mondial-2017 et à l'Euro-2018 et bronze à l'Euro-2016.