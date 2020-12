Euro 2020 de handball : une finale de rêve ce dimanche entre la France et la Norvège

HENNING BAGGER / RITZAU SCANPIX / RITZAU SCANPIX VIA AFP

C'est une finale rêvée qui va se jouer ce dimanche à Herning, au Danemark ! Après sa belle victoire en demi-finale face à la Croatie, l'équipe de France féminine de handball affronte la Norvège à partir de 18h, pour défendre son titre de championne d'Europe. Les deux équipes sont invaincues dans cet Euro 2020 et les plus solides ces dernières années.

Le duel entre la France et la Norvège est en effet un grand classique en handball chez les dames. Les Bleues avaient décroché leur deuxième titre de championne du monde en 2017 contre leurs rivales scandinaves (23-21), prenant sa revanche de la demi-finale de l'Euro-2016 qu'elle avait cédé à la Norvège (20-16). Pour sa part, le Danemark, pays hôte, devra se contenter du match pour la 3e place contre la Croatie.

La Norvège favorite

La Norvège, qui arrive en finale avec sept victoires en autant de rencontres, part favorite, même si les joueuses ont éprouvé des difficultés en demi-finale contre les Danoises (victoire 27-24), pour la première fois dans le tournoi. Au contraire, les Françaises ont largement dominé les Croates (30-19). "De mon avis de technicien, la Norvège est favorite. Elles sont plus avancées que nous dans l'exploitation du potentiel. Elles n'ont pas plus de potentiel que nous, mais elles sont un peu plus matures", estime le sélectionneur de l'équipe de France, Olivier Krumbholz.

Les handballeuses norvégiennes n'ont plus remporté de titre majeur depuis quatre ans, mais elles affichent un palmarès impressionnant : sept titres européens remportés en treize éditions, ce qui constitue un record. Avec une défense de fer retrouvée, les Françaises tenteront de ralentir au maximum le jeu rythmé des Norvégiennes et essaieront de rééditer la leçon défensive de 2017 qui leur avait permis de décrocher un deuxième titre mondial.

Les Bleues ont de toute façon la garantie de monter sur leur cinquième podium international en six compétitions (et quatre finales), le mauvais souvenir du Mondial-2019 de Kumamoto au Japon (élimination au 1er tour) étant désormais du passé bien révolu. Ce podium arrive également à point nommé, à sept mois des Jeux olympiques de Tokyo-2020, reportés à l'été 2021 (23 juillet-8 août).