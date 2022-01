Euro-2022 de handball : les Bleus battent le Danemark et filent en demi-finales

Ils sont renversants ! L'équipe de France réalise une prouesse ce mercredi soir en quart de finale de l'Euro 2022 de handball contre le Danemark, à Budapest. Les Bleus s'imposent 30 à 29, sur le fil, après avoir été menés de cinq buts à douze minutes de la fin.

Les Français ont réalisé une très belle remontada au moral, les coéquipiers de Valentin Porte ont su revenir aux scores grâce aux jets de 7 mètres d'Hugo Descat. Les Bleus se qualifient ainsi dans le dernier carré.

Le coach français Guillaume Gille parle d'un moment de "vie ou de mort" pour les siens. L'entraîneur était absent pendant la rencontre, car il est positif au coronavirus.

"On a été un petit peu pris par l'enjeu en début de match, on rate complètement notre entame, surtout en défense on prend l'eau et on a rien pour se rassurer. Mais on apprend de nos erreurs, derrière on n'a rien lâché", s'est félicité Valentin Porte à l'issue du match. Lui et ses coéquipiers joueront ce vendredi contre la Suède pour tenter d'arracher une place en finale.