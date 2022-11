Euro 2022 féminin de handball : des Dragonnes en quête de médaille européenne

Une fois de plus, Metz Handball sera bien représenté sur les parquets d'une grande compétition internationale. Plusieurs Dragonnes débutent l'Euro féminin ce vendredi (jusqu'au 4 novembre en Slovénie, Macédoine du Nord et Montenegro) avec pour chacune, des ambitions de médaille.

ⓘ Publicité

Une bleue avec les Bleues

Tamara Horacek et Chloé Valentini sont des habituées des rendez-vous tricolores. Le sélectionneur messin peut s'appuyer sur la demi-centre messine pour relayer Grâce Zaadi et l'ailière réalise un excellent début de saison. La surprise est venu de la première sélection de la gardienne Camille Depuiset, appelée en renfort après la blessure de Laura Glauser. La native de Dijon a ainsi enfilé le maillot de l'Equipe de France pour la première fois, en match de préparation le 28 octobre contre la Pologne. A ces Dragonnes s'ajoute la présence, une première aussi, de l'arrière gauche Audrey Dembelé, prêtée cette saison par Metz Handball à Besançon.

Le calendrier des Bleues au tour préliminaire :

Samedi 5 novembre : France vs. Macédoine du Nord

Lundi 7 novembre : Roumanie vs. France

Mercredi 9 novembre : France vs. Pays-Bas

Bont et les Pays-Bas en pleine confiance

Les néerlandaises et l'ailière messine Debbie Bont figurent dans le groupe de l'Equipe de France au tour préliminaire, et c'est assurément l'adversaire le plus a surveiller du début de la compétition pour les bleues. Les Pays-Bas, championnes du monde 2019 sous la houlette d'un certain Manu Mayonnade, viennent de remporter la Golden League en surclassant successivement la Norvège, le Brésil et le Danemark !

Le Danemark en embuscade

Le Danemark de Louise Burgaard et Kristina Jørgensen compte parmi les favoris habituels de ces grands rendez-vous. Médaillées de bronze aux mondial en Espagne l'an passé, privées de finale par la France en demi, la sélection danoise a déjà remporté trois fois cet Euro (1994,1996, 2002).