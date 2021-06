Eurobasket Féminin 2021 - Marine Johannès : "prendre du plaisir et à la fin remporter le titre"

Il n'y a pas que l'Euro de Football dans la vie, il y a aussi l'Euro de Basket féminin. La France débute la compétition ce jeudi à 20h45 face à la Croatie.

"On sait bien que le Foot en France est très reconnu et énormément suivi, concède Marine Johannès. Après, les gens qui connaissent le basket seront présents. On espère attirer un peu plus de monde, des gens qui ne connaissent peut-être pas le basket encore mais pour être honnête, nous les joueuses, n'y avons même pas pensé."

L'arrière lexovienne va vivre coup sur coup un Euro (Du 17 au 27 juin) et une deuxième olympiade avec les J.O de Tokyo (Du 23 juillet au 08 août). Si les temps de repos seront courts après une saison classique, Marine Johannès se réjouit de cette opportunité.

"On essaye de ne pas se poser trop de questions par rapport à la forme physique. Peut-être qu'à un moment donné on sentira la fatigue mais je pense que l'excitation prendra ensuite le dessus. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut vivre deux compétitions en un été."

A 26 ans, l'ancienne joueuse de Pont-L’évêque et de Mondeville a derrière elle près de cinq années d'expérience en équipe de France derrière elle. Marine Johannès, d'un tempérament réservé hors des parquets a encore gagné en confiance et en recherche de responsabilité.

"Je me sens plus à l'aise, que ce soit dans le groupe ou sur le terrain qu'il y a quatre ans forcément. Je pense quand même avoir grandi et pris en maturité par exemple."

Multiples finalistes lors des derniers Euro (2013, 2015, 2017 et 2019), les partenaires de Marine Johannès espèrent bien décrocher le titre cette fois dans un Euro organisé en France et en Espagne.

"On a encore du mal à franchir cette marche mais je pense qu'on est sur le bon chemin. On avait fait un bon TQO (Tournoi qualification olympique) l'an dernier On était sur un bon rythme. Après le covid a un peu arrêté ça mais j'espère qu'on retrouvera ce rythme pour les championnats d'Europe.

J'attends de prendre du plaisir au basket, continuer à gagner des matchs et à la fin remporter le titre."