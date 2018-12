Euro de hand à Nantes : une "belle réussite" pour l'organisateur malgré une salle souvent à moitié vide

Nantes, France

L'Euro féminin de hand, à Nantes, ça se termine ce mercredi. En tout, la hall XXL de la Beaujoire aura accueilli 15 rencontres dont trois de l'équipe de France. Avant les trois derniers match, à aucun moment, la salle n'a été complètement remplie. Pour autant, c'est déjà une "belle réussite" pour l'organisateur, l'EHF.

Souvent, les horaires ne coïncidaient pas avec les moments où les gens peuvent venir facilement

En moyenne, les matchs du premier tour ont attiré 3.000 spectateurs par rencontre. Les Bleues ont elles joué devant 5.500 spectateurs face au Danemark, 7.241 face à la Suède alors que les tribunes de la hall XXL auraient pu en accueillir 8.400. "C'est vrai qu'au niveau de l'affluence, on aurait bien aimé que ce soit un peu plus rempli", reconnait Laurent, placier bénévole lors de cet Euro. "Souvent, les horaires ne coïncident pas avec des moments où les gens peuvent facilement venir". Comme la rencontre France-Danemark, programmée à 18h. Depuis le terrain, les joueuses ont vu les spectateurs arriver en cours de match.

On nous a demandé de regrouper les spectateurs dans la tribune filmée par les caméras de télé

"La tribune VIP a souvent été vide, comme les virages, parce qu'on nous a demandé de regrouper les spectateurs dans la tribune filmée par les caméras de télé", poursuit Laurent. "C'est sans doute parce que c'est un compétition féminine qu'il y a eu moins de monde et c'est bien dommage".

Le pari d'une grande salle pour les Bleues

Mais vu de l'organisateur, l'EHF, 3.000 spectateurs pour les matchs du premier tour, c'est déjà très bien. "On a fait le pari de prendre une salle plus grande pour être sûrs de pouvoir accueillir tous les spectateurs qui voulaient voir la France", explique Tania Michaud, la coordinatrice à Nantes de cet Euro, "et même si on se doutait qu'on aurait du mal à la remplir pour les autres rencontres".

De l'ambiance même quand il n'y avait pas beaucoup de monde

Pour autant, malgré de nombreux sièges restés vides, Laurent, comme Tania Michaud, souligne l'excellente ambiance pendant les rencontres. "Les gens qui sont présents, même s'ils ne sont pas nombreux, ils arrivent quand même à mettre de l'ambiance. Il y a aussi pas mal de supporters étrangers et ça, ça rajoute de la ferveur", raconte Laurent.

Ce n'était peut-être pas plein mais franchement on s'en fout ! Le public a répondu présent pour mettre l'ambiance 🙋‍♂️🙋‍♀️ les équipes ont montré du beau jeu dans un match hyper engagé et avec du suspense 🏃‍♀️🤾🏼‍♀️ bref une belle soirée à la #XXL#ehfeuro2018#handballissime#SRBMNE — FloP (@glasflow) December 10, 2018

"Et nous sommes très heureux de terminer en apothéose avec l'équipe de France", se réjouit Tania Michaud. "En espérant, évidemment, que les Bleues se qualifient !", conclut-elle.

Tania Michaud, la coordinatrice de l'Euro à Nantes © Radio France - Marion Fersing

Les trois dernières rencontres programmées ce mercredi : Danemark-Monténégro à 15h45, Suède-Russie à 18h et France-Serbie à 21h. Ce mardi soir, il restait des places pour les trois rencontres.