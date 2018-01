Ils sont quatre joueurs du Montpellier Hand Ball à disputer l' Euro de Hand en Croatie à partir de ce vendredi : le gardien Vincent Gérard, les ailiers Mickaël Guigou et Valentin Porte et le pivot Benjamin Afgour .Les mousquetaires montpelliérains ont soif de victoires et de titre.

Montpellier, France

lls sont quatre, ils auraient pu être six : quatre joueurs du Montpellier Handball en équipe de France de hand qui dispute l' Euro en Croatie à partir de ce vendredi . Ludovic Fabregas et Mathieu Grebille en convalescence après leur blessure, regarderont leurs coéquipiers à la télé : Afgour ,Guigou, Gerard, Porte .

Mickael Guigou " l' expert"

Mickaël Guigou, un des " anciens " experts © Maxppp - Nicolas Creach

A bientôt 36 ans ( il les aura le 28 janvier), Mickael Guigou est de la partie une fois encore . Depuis sa 1ère sélection en 2002, le capitaine du MHB collectionne les titres, deux médailles d'or olympique, quatre fois champion du monde, et deux fois champion d' Europe . C'est des cadres de l' équipe de France et pas encore prêt à laisser sa place aux jeunes, "on n'est pas là que pour les accompagner, on a encore des rôles importants à jouer"et Mickaël Guigou n'a pas pour l'heure annoncé sa retraite .

Vincent Gérard .. après Thierry Omeyer © Maxppp - LAURENT LAIRYS

Vincent Gerard, le nouveau gardien numéro un

Vincent Gérard aura la lourde tâche de succéder à Thierry Omeyer . C'est lui qui aujourd’hui avec la retraite de l’emblématique "Titi", devient le gardien numéro un des bleus . " Il va surtout falloir assumer la comparaison pendant un paquet de temps, et c'est normal avec un gardien du niveau de Thierry ( Omeyer), et être prêt à accepter les critiques aux premières contre performances", reconnait Vincent Gérard . En même temps c'est lui qui a été sacré meilleur gardien des derniers mondiaux en France en 2017 .

Valentin Porte :toujours au combat

Valentin Porte, ailier en Equipe de france © Maxppp - Pierre Stevenin

Valentin Porte est entré en Equipe de France en 2012, et depuis il ne l'a pas quittée .Alors qu'il est utilisé au poste d'arrière à Montpellier par Patrice Canayer, il est plutôt ailier en équipe de France . Valentin Porte "jamais perdant", un peu grande gueule, quand il trouve que les joueurs ne se battent comme il faudrait , il le dit " après le mondial, pendant un an, l'image que je voyais, c'était un peu poussif, je me posais beaucoup de questions " mais Valentin porte aujourd'hui se dit rassuré "je retrouve l'état d'esprit des Experts ."

Benjamin Afgour appelé de dernière heure

Benjamin Afgour © Maxppp - Bruno Campels

Gros challenge pour le pivot montpelliérain Benjamin Afgour : son collègue de club Ludovic Fabregas indisponible, et Luka Karabatic, blessé à la cheville et qui sera ménagé au moins pour les premiers matchs , Benjamin Afgour aura du temps de jeu . C'est comme ça il y a un an que Ludovic Fabregas s'est révélé .

Premier match de l'Equipe de France ce vendredi soir face à la Norvège à 2Oh30.