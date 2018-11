Nancy, France

Ambiance décontractée et familiale à Nancy, avant de rencontrer la Russie, pour les sportives de haut niveau qui concilient deux étoiles de championnes du monde sur leur maillot et, pour certaines, des enfants qui font partie de leur quotidien. Le groupe des Bleues allie expérience et jeunesse avec une ossature très lorraine, puisque sept joueuses du noyau dur de l’équipe de France de handball jouent à Metz.

Des handballeuses impatientes de jouer à domicile et conscientes qu’elles donnent un nouveau visage au sport de haut niveau : «Ça ne nous dérange pas d’être des modèles pour les jeunes filles» confie Béatrice Edwige, pivot qui a marqué 40 buts en équipe de France.

«On a toujours été dans la volonté de donner une belle image de la femme dans le sport et on a envie de montrer une superbe attitude» poursuit la joueuse de Metz, qui se refuse toutefois de faire partie d’une «vitrine du sport féminin».

Les championnes du monde sont conscientes d’être regardées. «Le sport féminin prend une grosse ampleur, remarque Grâce Zaadi, demi-centre de Metz, les filles ont de plus en plus de résultats et dans tous les sports, on se professionnalise, c’est une bonne chose et pour nous qui ouvrons le bal, il faudrait que l’on montre l’exemple» poursuit la handballeuse aux 114 buts en équipe de France.

Ce qui marche à Metz, on le reproduit à l’identique en équipe de France" - L'entraîneur Olivier Krumbholz

La France affronte la Russie en premier match de l’Euro de handball à Nancy, un adversaire de taille avec un gros effectif. Remporter cet Euro permettrait d’avoir son ticket pour les Jeux olympiques, rappelle l’entraîneur. Olivier Krumbholz ne renie pas les origines lorraines d’une partie de son équipe car, pour lui, «ce qui marche à Metz, on le reproduit à l’identique en équipe de France».