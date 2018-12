Euro de handball 2018 : La France face à la Serbie pour une place en demi-finales

Les handballeuses françaises affrontent la Serbie ce mercredi à Nantes, pour leur dernier match dans le tour principal de l'Euro. Une victoire ou un match nul et les Bleues se qualifient pour les demi-finales.

Nantes, France

La France, maître de son destin ! Les Bleues vont tenter de se qualifier ce mercredi soir pour les demi-finales de l'Euro de handball. Elles se frottent à la Serbie à 21h au Hall XXL de Nantes. Il s'agit de leur dernier match dans le tour principal de la compétition.

Une victoire ou un nul

La Russie est en tête du groupe 1, celui de la France, et d'ores et déjà qualifiée pour le dernier carré, après leur large victoire face au Danemark lundi (32 à 21). La dernière place se joue donc entre la France, le Monténégro et la Suède.

Les Bleues sont deuxièmes du groupe avec cinq points. Si elles l'emportent ou font match nul face à la Serbie, une équipe déjà éliminée, elles sont sûres d'obtenir leur ticket pour les demies. Les Françaises peuvent même se qualifier sans avoir joué, si le Danemark tient en échec le Monténégro et si les Russes dominent les Suédoises.

Le programme de ce mercredi : Danemark/Monténégro à 15h45, Suède/Russie à 18h et enfin Serbie/France à 21h.

Les demi-finales se disputeront à l'AccorHotels Arena de Paris vendredi, le 14 décembre. La finale aura lieu le dimanche 16 décembre à 17h30.