Euro de handball 2018 : les Françaises dominent largement le Danemark à Nantes

Nantes, France

L'équipe de France de handball se rapproche de la qualification en demi-finales de l'Euro féminin 2018 ! Les Bleues ont dominé le Danemark, 29 à 23, au Hall XXL de Nantes. Prochain match samedi à 15h face à la Suède, toujours à Nantes.

🙌 VICTOIRE des Bleues🇫🇷 qui dominent le Danemark🇩🇰 au Hall XXL de Nantes pour leur premier match du tour principal ! 👏

📸B.Delhomme#handballissimepic.twitter.com/SQs5oGeAqJ — LFH (@LFHOfficiel) December 6, 2018

Énorme première mi-temps des Bleues

En première période, les championnes du monde ont été très solides, elles ont notamment pu compter sur une Amandine Leynaud remarquable dans les cages (près de 50% de réussite) et une Estelle Nze Minko, l'enfant du pays, en feu.

Les premières minutes de la rencontre sont serrées mais les Bleues se détachent petit à petit et mènent de deux buts à la 15e minute : 7 à 5. Les joueuses d'Olivier Krumbholz ne lâchent rien et terminent la première mi-temps largement devant les Danoises, 17 à 11.

Dans les tribunes, les supporters nantais de l'équipe de France sont forcément ravis !

Les supporters encouragent les Bleues au Hall XXL de Nantes. © Radio France - Grégory Jullian

Les Françaises grandioses en seconde période

Les handballeuses françaises reviennent sur le parquet avec les mêmes intentions. Elles continuent sur leur lancée, et dominent les Danoises : 24-15 à la 44e minute. Les supporters font la ola dans les tribunes.

Les Danoises se montrent plus agressives mais les Bleues maintiennent un écart plus que confortable : 27-18 à la 52e. Et elles s'imposent finalement 29 à 23, grâce toujours à Amandine Leynaud et Estelle Nze Minko, auteure de six réalisations.

Même la maire de Nantes, Johanna Rolland, salue la performance des joueuses françaises !

🇫🇷🇩🇰1er match du tour principal de l'euro pour les handballeuses françaises face au Danemark. J'en profite pour saluer nos 4 nantaises sélectionnées: @CamilleAyglon, @KaliNiakate, @gabrielcatherin & @NzeMinkoEstelle joueuses & ex-joueuse du @NAHB_officiel Allez les bleues #FRADENpic.twitter.com/YpZqqv4fby — Johanna Rolland (@Johanna_Rolland) December 6, 2018

Seules deux équipes qualifiées par poule

Les Françaises ont encore deux matchs à jouer dans ce tour principal de l'Euro. Après le Danemark, elles auront comme adversaires la Suède ce samedi et la Serbie mercredi prochain. Elles doivent remporter ces deux rencontres pour être sûres d'accéder aux demi-finales.

Seules les deux premières équipes de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales, qui auront lieu le 14 décembre prochain. La finale se jouera le 16 décembre à Paris.