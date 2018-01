Nantes, France

C'est ce qui s'appelle une belle moisson ! Les joueurs du HBC Nantes ramènent six médailles de l'Euro de handball en Crotaie. Deux en or pour les Espagnols David Balaguer et Eduardo Gurbindo qui sont venus à bout de de la Suède après avoir battu la France en demi-finale. Et quatre en bronze pour Nicolas Tournat, Nicolas Claire, Cyril Dumoulin et Romain Lagarde qui terminent troisièmes après avoir battu le Danemark avec les Bleus.

Je n'ai pas l'habitude de remporter de grandes compétions avec l'équipe nationale et je suis très fier - Eduardo Gurbindo

"Il y a deux ans, on a perdu en finale contre l'Allemagne et ça pique !", se rappelle Edurado Gurbindo. "Cette fois, on ramène la médaille d'or, c'était l'objectif, et on l'a très bien fêté. Je n'ai pas l'habitude de remporter de grandes compétitions avec l'équipe nationale, et je suis très fier. Mais maintenant il va falloir rentrer chez nous et continuer la saison. On va essayer de bien finir la saison avec Nantes et après, on verra".

Cette médaille de bronze peut représenter beaucoup pour cette nouvelle équipe - Cyril Dumoulin

Grand bonheur aussi pour Cyril Dumoulin, le gardien du H et des Bleus, même s'il ne ramène "que" la médaille de bronze à la maison : "ça fait vraiment plaisir ! C'est un Euro presque parfait. Bien sûr, on a le sentiment qu'on aurait pu faire un poil mieux. On a raté un match, on ne peut s'en prendre qu'à nous même. Et, tout le monde ne sera peut-être pas d'accord, mais je trouve que cette médaille représente beaucoup. Elle peut même représenter beaucoup dans l'histoire de cette nouvelle équipe. Ça peut même être un moment fondateur pour la suite. Il ne faut pas oublier dans quel état on était après la défaite contre l'Espagne ! Je pense que produire ce qu'on a produit contre le Danemark avec autant d'énergie, autant d'envie, franchement, c'est là qu'on voit qu'il y a beaucoup de caractère et de qualités dans cette équipe. Il faut féliciter tout le monde. C'est un Euro auquel tout le monde a participé, où tout le monde a eu son rôle à jouer et où tout le monde a été présent."

Et toutes ces médailles font la fierté du H, à commencer par Gaël Pelletier, le président des handballeurs nantais .