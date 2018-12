Euro de handball féminin : la France en finale face à la Russie pour un titre et une revanche

Paris, France

Un nouveau titre pour les handballeuses françaises ? Un an après être montée sur le toit du monde, les Bleues vont tenter de devenir championnes d'Europe ce dimanche à Paris-Bercy à partir de 17h30. C'est la première fois qu'elles disputent la finale de l'Euro. Mais pour gagner, il va falloir battre les Russes.

Pour les Bleues, ce serait une double revanche : sur le match d'ouverture, perdu il y a quinze jours (26-23) à Nancy, et surtout sur la finale des Jeux olympiques de Rio, où elles avaient dû se contenter de l'argent. La victoire rapporterait un précieux ticket pour les JO de Tokyo.

Les Russes, "un rouleau compresseur"

En demi-finale, la France a surclassé les Pays-Bas. Les Néerlandaises étaient diminuées par l'absence des deux pivots titulaires, mais cela n'enlève rien à la forte impression laissée par l'équipe d'Olivier Krumbholz. En outre, les Bleues n'ont pas eu à trop puiser dans leurs réserves pour atteindre la finale.

De leur côté, les Russes se sont économisées, à la limite du fair play estime la demi-centre Alexandra Lacrabère. Elles "n'ont pas joué le jeu à fond" dans la phase de groupe pour mettre la pression sur les Françaises. "Je pense que ça va se retourner contre elles" prédit la Béarnaise.

Si Alexandra Lacrabère est optimiste -"on est championnes du monde quand même"- Philippe Bana, le directeur technique national, est prudent. La France n'a pas battu les Russes ces dernières années. La Russie, "c'est un rouleau compresseur qui vous use physiquement, elles ont une très grosse puissance physique" et "des joueuses de génie", prévient-il.

Le soutien des "experts"

Les handballeuses françaises auront en tout cas le soutien des "experts", leurs camarades masculins. A l'image de Nikola Karabatic qui estime qu'il y a une émulation entre les deux groupes : "Ce que font les filles, nous ça nous motive. On l'a surtout senti aux JO, où les deux équipes étaient vraiment en communion. On a fait le même résultat. Les filles, on s'entend bien avec elles", explique l'aîné des Karabatic, qui voit les Bleues "au début d'une histoire".