Après quatre finales perdues, l'équipe d'Espagne de handball a remporté son premier Euro en renversant en finale la Suède (29-23), dimanche à Zagreb. Un peu plus tôt dans la petite finale, la France, championne du monde en titre, avait décroché la médaille de bronze grâce à sa victoire sur le Danemark, champion olympique (32-29).

L'Espagne, titrée après un Euro compliqué

Avec ce titre, l'Espagne poursuit sa progression sur la scène européenne, après une quatrième place en 2012, une troisième place en 2014 et une médaille d'argent en 2016. "Il y a deux ans, on a perdu la finale contre l'Allemagne et ça pique beaucoup. On a obtenu la médaille d'or qui était l'objectif et on va très bien fêter ça", a déclaré l'arrière Eduardo Gurbindo. Mais les Espagnols décrochent l'or malgré un parcours compliqué lors duquel ils ont connu deux revers avant d'arriver en finale, contre le Danemark (22-25) et la Slovénie (26-31). Mais ils restaient sur une victoire convaincante face aux Allemands, tenants du titre (31-27) mercredi, et surtout une démonstration contre la France (27-23), championne du monde, vendredi.

Le bronze, lot de consolation pour les Bleus

Battus en demi-finale, les Experts se consolent néanmoins avec une nouvelle médaille. L'Équipe de France a remporté dimanche le match pour la troisième place de l'Euro en s'imposant devant le Danemark (32-29). Portés par un énorme Nikola Karabatic (9 buts), les Bleus, qui ont vu revenir les Danois à -2 à deux minutes de la fin de la rencontre, se sont fait peur mais ont assuré l'essentiel. Triple championne d'Europe (2006, 2010, 2014), la France assure le cinquième podium européen de son histoire.