A 20 ans, Romain Lagarde est la belle surprise de l'équipe de France de handball, qui dispute la demi-finale de l'Euro, ce vendredi, contre l'Espagne. Né à Lorient, formé à Cesson et Lanester, joueur à Nantes, il confirme ses belles promesses au niveau international.

Bretagne, France

Cet Euro, Romain Lagarde aurait dû le voir à la télévision. Mais confronté à une succession de forfaits chez les arrières gauches (Grebille, Accambray, Nyokas, ou N'Guessan), le nouveau sélectionneur Didier Dinart a décidé de faire appel au jeune Morbihannais, juste avant le match remporté contre la Suède.

Au début, c'est un peu impressionnant

A 20 ans, et seulement trois mois après sa première sélection, le gaucher entre donc dans l'équipe qui domine le handball mondial. Et ses premiers pas sont convaincants. Non seulement Lagarde a du temps de jeu, mais il se montre efficace. Il a marqué deux buts lors de la probante victoire sur la Croatie.

"Je m'étais dit que c'était un de mes objectifs, et je ne pensais pas que ça arriverait aussi vite (...) Au début, c'est impressionnant. Maintenant, ça fait quelques matchs que je suis là et je commence à m'acclimater aux systèmes", avoue l'intéressé.

L'Euro après la Ligue des champions.

Cet Euro est dans la lignée de sa saison. En 14 matches avec Nantes en Starligue, le championnat de première division, le Lorientais de naissance a marqué 25 buts, avec un record personnel à 6. Et il confirme son importance en Ligue des Champions.

Il y a quatre ans, Romain Lagarde débutait en Nationale 1, avec les violets de Lanester. Gaël Baron, son ex-entraîneur, n'est pas surpris par les performances de son ancien gaucher. "Il fait partie de ce genre de joueur qui réunit tous les paramètres physiques, physiologiques, psychologiques. C'est rare. Il a, en plus, une résistance qui lui permet d'éviter les grosses périodes de blessure. "

Sa troisième médaille en bleu ?

Après une première licence au Lorient HBC, Romain Lagarde a rejoint le club de Guidel - Quéven. Intégré au pôle espoir de Cesson-Sévigné, il revient à Lanester à l'âge de 16 ans, et est surclassé pour évoluer en équipe première. C'est là que Nantes, club phare de l'Ouest, le repère.

En Croatie, Romain Lagarde pourrait célébrer son troisième titre avec les Bleus après le bronze au Mondial junior (2017) et l'or au Mondial jeunes (2015).