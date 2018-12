Euro de handball : les infos à savoir avant les premiers matchs à Brest

Brest Arena accueille six matchs du championnat d'Europe féminin de handball. A la veille de la rencontre d'ouverture entre la Norvège et l'Allemagne, voici les principaux chiffres à savoir.

Brest, France

L'Euro féminin de handball a débuté ce jeudi à Nancy avec une défaite de l'équipe de France. Six matchs sont au programme à Brest Arena, notamment Norvège/Allemagne ce samedi à 15h, suivi par Roumanie/République Tchèque à 18h. On vous explique, en chiffres, comment fonctionne la compétition.

2

C'est la deuxième compétition internationale de handball organisée à Brest Arena, après la coupe du Président du championnat du monde masculin, en 2007.

3

Comme le nombre de titres de handballeuse mondiale de l'année décernés à Cristina Neagu. L'arrière gauche (ou demi-centre) sera l'atout principal de la sélection roumaine. La sélection où figure l'ex-Brestoise Mélinda Geiger peut viser le podium.

Mélinda Geiger, à son arrivée à Brest en 2016 © Radio France - Thomas Lavaud

Encore 3

Le nombre de jours nécessaires pour préparer Brest Arena. Notamment la pose d'un nouveau revêtement bleu pour le terrain, l'aménagement des tribunes ou l'installation de la signalétique devant recouvrir l'habituelle.

8

Comme la place à laquelle la République Tchèque a terminé le dernier championnat du Monde. Cette sélection monte en puissance, et elle a bon espoir de se qualifier pour le second tour.

11

Comme le nombre de médailles remportée par la Norvège lors des douze championnats d'Europe déjà organisés. De (très) loin la plus décorée dans cette compétition. La Norvège fait office de favorite, avec la France, de cet Euro malgré le forfait notable de son arrière droite Nora Mork.

Encore 11

Ca fait onze années que la sélection allemande n'a plus rien remporté sur la scène internationale. Elle va avoir bien du mal à sortir de la poule.

120

Le nombre de joueuses et membres des différents staffs des quatre sélections accueillies.

200

Le nombre de bénévoles engagés pour accueillir les spectateurs.

3.520

Comme le nombre de spectateurs maximal pour une rencontre. Environ 500 de moins que pour un match du Brest Bretagne Handball en Ligue des champions. Ça s'explique par la mise à disposition de places pour les délégations officielles, l'organisation ou les médias étrangers, etc.

12.000

Comme le nombre de places vendues le jeudi soir pour les six rencontres. Pour le samedi, il ne reste quasiment rien. En revanche, vous pouvez vous rendre sur le site de l'organisation pour les rencontres du mercredi et du samedi. Le Norvège - Roumanie de mercredi, à 21 heures, peut valoir le coup d’œil. D'autant qu'il s'agira du tout dernier match de la poule, et qu'il pourrait bien décider du classement.

200.000

Le prix du billet pour accueillir le championnat d'Europe de handball à Brest Arena. La ligue régionale verse 117.500 euros, la région verse 50.000 euros et la ville 32.500 euros.