Euro de volley à Nantes : l'équipe de France espère "la même ambiance qu'à Montpellier"

Nantes, France

Ils ont débarqué à l'heure, via le vol FP 085 en provenance de Montpellier. Au lendemain de leur victoire face à l'Italie (3-1), les Français ont atterri à l'aéroport de Nantes dans un anonymat quasi-total. A l'exception de la présidente de la Ligue de volley-ball des Pays de la Loire venue avec une trentaine de drapeaux tricolores, aucun supporter n'a fait le déplacement pour accueillir les Bleus. Ces derniers espèrent un tout autre accueil, ce samedi à 20h30 au Hall XXL de la Beaujoire, en huitième de finale de l'Euro 2019.

L'équipe de France de volley est arrivée, ce jeudi midi, à Nantes. © Radio France - Florian Cazzola

"On sent un engouement dans cette région"

Les coéquipiers de la star mondiale Earvin Ngapeth n'arrivent pas en terre inconnue. Ils ont déjà disputé plusieurs matchs amicaux en Loire-Atlantique qui ont rencontré un certain succès. "On a fait quelques stages sur Saint-Nazaire et on sent un engouement dans cette région, confie Benjamin Toniutti, le capitaine des Bleus qui a fêté sa 300è sélection lors du dernier match à Montpellier. On espère que ça va prendre et qu'il y aura du monde face à la Finlande." Ils espèrent surtout rejouer dans une salle aussi survoltée que dans l'Hérault, lors du premier tour. "C'était extraordinaire, se remémore le sélectionneur, Laurent Tillie. On retrouvait l'ambiance de Lille. Ça devient un vrai spectacle et les gens y prennent gout. Quand on a ce monde derrière, on a envie de bien faire et même d'en faire un peu plus."

Cinquième région avec le plus de licenciés avant le redécoupage de ces dernières en 2015, les Pays de la Loire accueillent trois rencontres de l'Euro, dont au moins une de l'équipe de France "On espère la même ambiance qu'à Montpellier, explique Kevin Tillie, le réceptionneur-attaquant des Bleus. C'est top d'avoir ces matchs là. Grâce au public, on est vraiment à fond. On essaie de montrer le volley et avec cet Euro en France, on espère que ça va attirer de plus en plus de monde." Lundi, plus de 6.000 places sur les plus de 8.000 places que compte le Hall XXL avaient trouvé preneurs.