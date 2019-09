Euro de volley-ball : la France bat facilement la Roumanie, à Montpellier

Montpellier, France

L'équipe de France de volley s'est facilement débarrassée de la Roumanie, ce jeudi, pour son premier match de poule, à l'occasion du championnat d'Europe, à Montpellier. Les hommes de Laurent Tillie, neuvièmes en 2017 mais vainqueurs de l'édition 2015, n'ont pas eu besoin de beaucoup s'employer pour dominer de faibles roumains (27e nation européenne) en trois sets (25-19, 25-14, 25-16).

Plus puissants, plus techniques, plus précis, les français n'ont pas fait que le job, ils ont aussi fait le show, par moment. A l'image de Julien Lyneef, natif de Montpellier. L'attaquant n'a pas hésité, par exemple, à sauter sur une chaise et quasiment dans le public, pour sauver un ballon.

Beaucoup de talent, peu d'engouement !

Le troisième des quinze matchs de poule prévus à l'Arena Sud de France n'a attiré que quelques 4.000 spectateurs dans une salle pouvant en accueillir le double, durant cette compétition. Ils devraient être plus nombreux, pour la cinquième et dernière rencontre des Bleus prévue dans l'enceinte, face à l'Italie, le 18 septembre (20h45). Avant cela, un prochain match contre la Grèce, ce dimanche (17h15).

Les joueurs se sont cependant réjouis et se sont montrés optimistes, en zone mixte. Soulagés et rassurés par l'ambiance chaleureuse et festive, malgré tout. Ils espèrent désormais aller au bout et décrocher un nouveau titre, qui n'est cependant pas qualificatif pour les JO de Tokyo, en 2020.