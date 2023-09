Euro de volley : déception pour les Bleus, qui finissent au pied du podium

C'était le dernier tournoi majeur avant les JO-2024 de Paris. Les championnats d'Europe de volley se sont terminés à Rome, ce samedi, sur une déception pour les Français. Deux jours après la claque infligée par l'Italie en demi-finales, les volleyeurs français se sont inclinés 3 sets à 2, face aux Slovènes, dans le match pour la 3e place de l'Euro-2023. Menés 2-0 par les Slovènes, les Bleus étaient pourtant revenus à 2-2, avant de s'incliner au tie-break et de devoir se contenter de la 4e place finale.

"On a atteint l'objectif qu'on s'était fixés, à savoir jouer les demi-finales, mais ce tournoi nous a montré aussi ce qu'on devait encore faire d'ici à Paris et surtout comment on devait le faire", a déclaré Andrea Giani, le sélectionneur italien des Bleus. "On est près du haut niveau, mais on n'est pas au haut niveau international" a-t-il reconnu.

Petite consolation

Petite consolation, à moins d'un an de "leurs" Jeux olympiques, Earvin Ngapeth et ses coéquipiers ont signé leur meilleur résultat dans un grand rendez-vous international depuis leur sacre olympique à Tokyo en 2021. Alors qu'ils s'étaient classés 9e de l'Euro-2021 et 5e du Mondial-2022 (sans tenir compte de leur victoire dans la Ligue des nations 2022), cette 4e place les replace dans le gotha international. Il reste dix mois à la France pour préparer "ses" JO: "On sait ce qu'il nous reste à faire, il faudra arriver dans une meilleure configuration physiquement", a espéré leur capitaine Benjamin Toniutti.