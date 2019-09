Euro de volley : la France en quarts de finale après sa victoire contre la Finlande

Nantes, France

L'équipe de France de volley est à une marche de son premier objectif : atteindre le dernier carré, les demi-finales, pour "son" Championnat d'Europe à domicile. Ce samedi, les volleyeurs français se sont hissé sans trop de mal en quarts de finale, en battant la Finlande, 11e nation européenne, 3 sets à 0 (25-16, 25-23, 25-21). Ils joueront leur quarts mardi à 20h45. Reste à savoir contre qui. L'Italie, vice-championne olympique à Rio affronte ce dimanche après-midi (à 17h) la Turquie, plus modeste. Le vainqueur retrouvera la France à Nantes mardi.

Ngapeth et Boyer à la manoeuvre

Ce samedi, le Hall XXL était plein à craquer, affichant la meilleure affluence depuis le début de la compétition en France, 7.293 spectateurs. Un atout de plus pour des Bleus qui ont passé seulement une heure et quart sur le terrain. Si le premier set a été plutôt facile, les Français ont dû puiser dans leur ressource pour ne pas laisser le deuxième aux Finlandais : "Il a fallu batailler et il a fallu des entrées extraordinaires de Julien Lyneel et Antoine Brizard. C'était le piège de cette équipe finlandaise. On a l'impression d'archi-dominer, mais ils restent toujours accrochés à l'équipe adverse", a souligné le sélectionneur Laurent Tillie.

Pour la première fois ce samedi, Laurent Tillie a pu aligner son six de départ classique. Pour son premier match complet de la compétition, Earvin Ngapeth, ralenti par une lésion musculaire au début du championnat, a grandement participé au succès tricolore avec 16 points au compteur, juste derrière les 19 points de Stéphen Boyer.

Le point sur les 8e de finale