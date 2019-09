Euro de volley : les Français s'inclinent en demi-finale face aux Serbes

L’équipe de France de volley-ball ne disputera pas la finale de son Euro dimanche à Bercy. Mais seulement la petite finale, samedi à 18h, pour la médaille de bronze face au double champion du monde en titre, la Pologne. Les Bleus de Laurent Tillie se sont inclinés trois sets à deux (23-25, 25-23, 25-21, 17-25, 15-7) face aux Serbes qui disputeront la finale du Championnat d'Europe contre la Slovénie dimanche dès 17h30 à Bercy.

Depuis le début de l'Euro, Laurent Tillie le répétait, "ça reste du sport", et il est donc toujours possible de perdre contre plus fort. C'est exactement ce qu'il s'est passé vendredi soir, les Bleus sont tombés sur une équipe de Serbie qui a progressivement pris la mesure de l'attaque française.

"Les Serbes ont une des meilleures équipes du monde. Ils sont très physiques, ils nous ont posé beaucoup de problèmes au bloc. Par moment, on n'a pas trouvé les solutions", a commenté Julien Lyneel

Mais la déception des Bleus est bien là, après un parcours quasi sans faute. Reste un podium possible samedi, le huitième dans l'histoire du volley français en Championnat d'Europe, qui viendrait atténuer la désillusion d'être passé à côté d'une immense occasion de briller à domicile. La finale opposera dimanche les Slovènes aux Serbes.