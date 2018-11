Euro féminin de handball 2018 : après la défaite des bleues, "bien sûr qu'il y a de la déception"

Nancy, France

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles étaient attendues. Devant un palais des sports Jean Weille (Nancy) plein à craquer, les bleues ont perdu ce jeudi le premier match de leur Euro, 26-23, face à la Russie. Un score qui ne reflète pas totalement la réalité de la rencontre, car les tricolores ont été particulièrement brillantes en défense. Mais les faiblesses et les imprécisions dans le secteur offensif leur ont été fatales.

"Bien sûr qu'il y a de la déception", explique la gardienne Laura Glauser. "Peut-être est-ce dû à une envie de trop bien faire. On voulait vraiment gagner ce match-là et prendre des points. Après, ça reste les Russes, c'est une très grande nation." L'arrière Orlane Kanor le dit encore plus clairement : "je suis dégoutée".

"Je ne le montre pas mais ça me déçoit", analyse Kanor, meilleure buteuse tricolore ce jeudi soir. "J'ai fait un bon match, je le sais, et j'aurais bien aimé que ça profite à toute l'équipe."

Cette défaite ne laisse en tout cas aux bleues plus le droit à l'erreur. La formule extrêmement relevée de la compétition européenne les condamne à s'imposer, ce dimanche (15h), face à la Slovénie, pour pouvoir encore prétendre au dernier carré.

A l'Euro, chaque match compte

"On est des compétitrices et, dès qu'on perd, la déception arrive, assène Laura Glauser. Il faut rester positif, on va relativiser et regarder les images. Et dès demain on passe à autre chose pour aller chercher des victoires !"

L'an dernier, lors du championnat du monde en Allemagne, la France avait aussi perdu son premier match, c'était alors face à la Slovénie. 20 jours plus tard, les Bleues devenaient championnes du monde.