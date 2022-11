Euro de Handball : la gardienne Floriane André de Saint-Chamond, vue par Blandine Dancette de Saint-Etienne

La Couramiaude Floriane André évolue au poste de gardienne de but où il y a une place à prendre depuis la retraite de la taulière Amandine Leynaud. Elle est régulièrement sur le terrain depuis le début de cet Euro, elle qui a tout pour réussir et devenir la gardienne de l'Equipe de France dans le futur. Ce n'est pas son ex-partenaire, Blandine Dancette, championne olympique à Tokyo, qui dira le contraire. Les deux femmes ont évolué ensemble à Nantes, avant que Blandine ne prenne sa retraite sportive et elles étaient faites pour s'entendre. "Même si elle a 12 ans de moins que mois, on a des entraineurs et des coéquipières en commun. Certaines ont joué avec elle à Saint-Chamond mais aussi avec moi à Saint-Etienne" explique Blandine Dancette, heureuse retraitée et maman depuis à peine un mois.

C'est dans un rôle cette fois de grande sœur qu'elle a trouvé sa place dans la progression de Floriane. Quand en 2018 celle-ci arrive à Nantes avec ses parents pour rencontrer les dirigeants du club, visiter les installations et le centre de formation, Blandine Dancette est là pour rassurer tout le monde : "Quand le centre de formation de Nantes s'est intéressé à elle, forcément j'ai voulu qu'elle nous rejoigne. Quand elle est venu visiter le centre de formation, j'ai pu discuter avec elle et ses parents pour la rassurer sur ce qui se faisait à Nantes. Quand elle est arrivée on s'est rapprochée : il n'y a pas beaucoup de joueuses qui sortent de la Loire. Donc ça me fait plaisir de la voir évoluer à ce niveau et j'essaie de l'accompagner comme je peux. Si elle a des questions je lui fais part de mon expérience. C'est important pour moi".

L'ex internationale Blandine Dancette, championne olympique et championne du monde, formée à Saint-Etienne © Maxppp - LAURENT LAIRYS

Lancée par Olivier Krumbholz, "de bonne augure pour la suite de sa carrière chez les Bleues"

Aujourd'hui Floriane vole de ses propres ailes depuis la retraite sportive de Blandine, même si les deux femmes restent très proches. L'ex-ailière de l'équipe de France, double médaillée olympique avec les Bleues, la voit désormais s'épanouir en équipe de France où elle a la confiance du coach Olivier Krumbholz : "La force de Floriane c'est son gabarit et son placement. Elle sait jouer avec ses adversaires et prend de la place dans la cage. C'est très difficile de la contourner. Quand elle est en pleine confiance c'est compliqué de la battre. On voit que le sélectionneur met Floriane sur certaines mi-temps. C'est le signe qu'il lui fait confiance et c'est de bonne augure pour la suite de sa carrière. Il s'agira ensuite de confirmer en travaillant. Rien n'est acquis quand on arrive en Equipe de France".

En tout cas, au-delà de cet EURO 2022, Floriane André est dans les temps pour faire partie de l'aventure JO 2024 et tenter de faire aussi bien que Blandine Dancette pour faire briller le handball de la Loire.