Euro de handball 2018 : les Bleues affrontent le Danemark à Nantes

View this post on Instagram

Nouveau gameday... Nouveau challenge... toujours avec la même rage de vaincre👊💪 France🇫🇷-🇩🇰Danemark à 18h en direct sur BeinSport #fightoftheday #keepdreaming #handballissime #ehfeuro2018 @femmes_de_defis_officiel @ehfeuro 📸: @bdelhommephotographie