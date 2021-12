Le match entre le Tango Bourges Basket et les London Lions reprogrammé au 5 janvier

Ca y est, on connait la date du match retour d'Eurocoupe entre le Tango Bourges Basket et les London Lions : ce sera le 5 janvier, à 20 heures, au Prado. Originellement, le match devait avoir lieu ce mercredi soir, mais il a du être reporté après la détection de 4 cas de covid-19 dans l'effectif britannique. Si vous aviez acheté votre billet, et que vous ne pourrez pas être présent le 5 janvier, il sera possible de se faire rembourser. Le club doit encore détailler les modalités exactes.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un match de championnat décalé

Conséquence de ce report : la rencontre en championnat face à Montpellier est à son tour décalée. Elle devait avoir lieu le 7 janvier, ce sera finalement le 8 janvier à 20 heures, au Prado.