Eurocoupe : Les tangos victorieuses de l'Olympiakos se qualifient pour les quart-de-finales

Le Bourges Basket qualifié pour les quarts-de-finales de l'Eurocoupe. Ce mercredi soir au Prado face à l'Olympiakos les berruyères n'ont pas tremblé et confirmé leur confortable victoire obtenue à l'aller sur le parquet des Grecques (73-60). Les tangos ont fait plus que gérer en s'imposant largement 76 à 59.

Les berruyères ont parfaitement négocié cette rencontre. Si les joueuses d'Olivier Lafargue ne comptaient que 10 points d'avance à la mi-temps, leur capital du match aller leur offrait, en réalité, un confortable matelas de 23 points.

Difficile sans doute dans ses conditions pour leurs adversaires grecques d'aller trouver un surcroît de motivation. Les athéniennes de l'Olympiakos n'ont pas été aidées non plus par une adresse fuyante en première mi-temps. Les berruyères pas forcément dans un très grand soir de ce côté là ont tout de même fait mieux (40% au d'adresse globale au final contre 37.5%) et sont allés chercher plus de lancers-francs.

Guapo scoreuse, Godin complète

les tangos ont pu notamment compter sur une impressionnante Laetitia Guapo (MVP de la rencontre) auteure de 20 points et 7 rebonds en moins de 20 minutes de jeu. Mais aussi sur Elodie Godin, qui affiche une feuille de match bien remplie : 6 points seulement, mais 9 rebonds, 5 passes décisives, 4 interceptions, 3 contres le tout sans perdre un ballon ni même faire une faute. Au final les tangos ont dominé leurs adversaires dans tous les secteurs du jeu.

Bourges poursuit donc son chemin, et devrait connaître, dès ce jeudi après-midi son adversaire des quarts-de-finale (tirage au sort à partir de 14h heure française). Les rencontres se joueront les 10 et 17 mars prochains. Les berruyères peuvent potentiellement affronter deux adversaires du championnat de France également qualifiées : Basket Landes et l'ASVEL.

Note : Lors de ces quart-de-finale, deux clubs éliminés de l'euroligue sont reversés en Eurocoupe. En raison de l'exclusion hier des clubs russes (UMMC Iekaterinbourg et Dynamo Koursk) de l'euroligue (Sanction en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie), Riga et Gérone sont repêchées en quarts de finale de l’Euroligue et remplacées en Eurocoupe par Szekszárd et le Galatasaray İstanbul.