Villeneuve-d'Ascq, France

Les basketteuses de l'ESBVA-LM ont gagné leur quart de finale aller de l'Eurocup 74 à 72 ce jeudi soir au Palacium de Villeneuve-d'Ascq, contre l'équipe turque d'Antakya Hatay, favorite pour l'Eurocup et deuxième du championnat de Turquie. Jusqu'aux toutes dernières minutes, les Guerrières menaient avec dix points d'avance. Mais leurs adversaires ont su réduire l'écart.

L'entraîneur des Guerrières, Frédéric Dussart, est positif. "On aurait pu perdre ! On ne partait pas forcément favori !" commente-t-il. Et selon lui, si l'ESBVA n'a pas réussi à conserver son avance, qui aurait pu lui être confortable lors du match retour, le 8 mars prochain en Turquie, c'est peut-être un mal pour un bien. "Par expérience je préfère avoir deux points d'avance que dix, parce que ça met la pression à Hatay, qui est maintenant obligée de gagner de trois points contre nous !" Et d'ajouter : "ça laisse chez nous une vigilance qui n'aurait pas été la même avec dix points d'avance."

Rien n'est encore joué pour la suite, et pour l'accès au dernier carré. "On sait qu'Hatay est invaincue à domicile, en championnat et en Eurocup, il faudra être la première équipe à aller gagner là-bas de toute la saison" rappelle le coach villeneuvois. D'autant plus que les Turques sont reparties confiantes. Côté ESBVA, le coach reconnaît dans son équipe encore trop d'erreurs, "des rebonds qui coûtent chers, un manque de lucidité en défense...". Donc pas mal de points évitables.